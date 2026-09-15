Los habitantes de Suba salieron a las calles en protesta a la falta de servicio de agua que ya completa más de 48 horas. De acuerdo con la empresa de Acueducto de Bogotá, la suspensión se debía a la falla en la tubería matriz.

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Tomados de las manos y sobre la calle 151C con carrera 107, varias personas se plantaron este martes para reclamar por el restablecimiento del servicio y pidiendo el abastecimiento con carrotanques.

Incluso, también se han difundido videos de riñas entre los habitantes por la falta de servicio y medio de la distribución por carrotanques.

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#EnDesarrollo A esta hora hay bloqueos y manifestaciones en la localidad de Suba, en la calle 151C con carrera 107. La comunidad pide que lleguen carrotanques con agua potables, pues no tienen servicio desde el domingo pasado. #VocesySonidos pic.twitter.com/wXrBSE1lNv — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 15, 2026

Sin embargo, en la tarde de este 15 de septiembre, el Acuerducto dio a conocer que culminó el proceso de reparación. “Dentro del proceso de recuperación del servicio, las zonas más alejadas de la red serán los últimos barrios que recibirán el servicio mientras se terminan de llenar completamente las tuberías.”, dijo la empresa en un comunicado.

Pese a que ya finalizaron los arreglos, la empresa dio a conocer que se mantiene la distribución por medio de carrotanques con prioridad para centros de salud, lugares con alta concentración de personas y sectores afectados por la suspensión del servicio.

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