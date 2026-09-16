La investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza, la niña de 9 años encontrada sin vida en una alcantarilla de Ciudad Bolívar, avanzó con la captura de un hombre señalado por las autoridades como presunto responsable del crimen.

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(Vea también: Pista que permitió capturar a sujeto en caso de niña encontrada en alcantarilla; video, clave

Servidores del CTI de la Fiscalía hicieron efectiva la orden judicial contra el sospechoso, quien habría sacado a la menor de su vivienda en Mosquera, Cundinamarca, luego de un conflicto con uno de los familiares de la niña.

La investigación tomó fuerza con el análisis de videos de cámaras de seguridad y testimonios recopilados por los investigadores. Ese material permitió establecer movimientos que ahora hacen parte de la reconstrucción de lo ocurrido entre la desaparición de la menor y su posterior hallazgo en Bogotá.

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Una de las principales líneas que manejan las autoridades apunta a que el hecho habría ocurrido como una posible retaliación. El capturado sería la pareja sentimental de la hermana de Ana Lucía, vínculo que lo ubicaba dentro del entorno cercano de la familia.

La Fiscalía también difundió una fotografía del hombre capturado, como parte de la información entregada sobre el avance de la investigación por la muerte de Ana Lucía González Mendoza. La imagen corresponde al procedimiento de captura adelantado por servidores del CTI.

Capturado presunto responsable de la muerte de una niña de 9 años en el sur de Bogotá. Servidores del CTI hicieron efectiva la orden de captura contra el hombre que se habría llevado a la menor de edad desde su vivienda en Mosquera (Cundinamarca) tras una discusión con uno de… pic.twitter.com/oFkCwvNrEu — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) September 17, 2026

La discusión que habría antecedido a la desaparición

De acuerdo con la información difundida por City TV, el hombre habría tenido una discusión con un familiar de la menor antes de que ella saliera de la vivienda. Un tío de Ana Lucía entregó detalles sobre ese episodio y señaló que el comportamiento del sospechoso habría sido agresivo durante el altercado.

El testimonio familiar pasó a formar parte de los elementos revisados por el CTI junto con las imágenes de seguridad. Los investigadores también establecieron movimientos que habrían permitido seguir el trayecto desde Mosquera hasta Bogotá.

Las grabaciones serían especialmente relevantes para reconstruir cómo terminó la niña en el sur de la capital. Según la información publicada por Pulzo, las cámaras habrían registrado el desplazamiento de la menor en una motocicleta.

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Ana Lucía fue encontrada en Ciudad Bolívar

La búsqueda de la niña terminó el martes 15 de septiembre, cuando fue localizada sin vida dentro de un túnel de alcantarillado en inmediaciones del barrio Juan José Rondón, en Ciudad Bolívar.

El hallazgo ocurrió después de que varios menores que estaban en la zona alertaran sobre la presencia de un cuerpo. La información permitió que las autoridades acudieran al lugar y confirmaran posteriormente la identidad de la víctima.

Ana Lucía había sido reportada como desaparecida en Mosquera. Su caso activó las labores de búsqueda y llevó a los investigadores a revisar diferentes registros de vigilancia para establecer qué ocurrió durante las horas en que se perdió su rastro.

Ahora, con la captura del señalado responsable, la Fiscalía deberá avanzar en la judicialización y presentar ante la autoridad competente los elementos que sustentan la hipótesis sobre el motivo y las circunstancias de la muerte de la menor.

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