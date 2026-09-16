Por: El Espectador

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ARTBO, la Feria Internacional de Arte de Bogotá, celebrará su edición número 22 del 24 al 27 de septiembre en Ágora Bogotá. Este año, el evento reúne a 50 galerías provenientes de 20 ciudades de todo el mundo y presentará las propuestas de 228 artistas, además de la participación de más de 30 instituciones y 40 editoriales, de acuerdo con datos oficiales de ARTBO. La feria ocupará cinco pisos y ofrecerá una programación dividida en siete secciones, dirigidas tanto a la exhibición y el mercado, como a la reflexión y creación artística, el diseño y la divulgación editorial.

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De acuerdo con Jaime Martínez, director de ARTBO, la feria busca consolidarse como un espacio central para el arte latinoamericano y el mercado, poniendo un especial énfasis en fortalecer los vínculos con la escena local y regional. Martínez explicó que en esta edición se busca que "la feria se convierta en ese punto de encuentro en el arte latinoamericano y del mercado". Para quienes deseen asistir, el costo general de la entrada será de $25.000, mientras que estudiantes, menores de edad, mayores de 60 años, personas con discapacidad y miembros del Círculo de Afiliados de la Cámara de Comercio de Bogotá podrán ingresar de forma gratuita.

Mirando hacia el futuro, la organización de ARTBO planea aumentar el número de galerías participantes: proyecta 44 para 2025 y 50 para 2026, luego de tener 34 en 2023. En la edición de este año, estarán presentes galerías de 12 países, incluyendo Venezuela, Ecuador, Panamá y Guatemala. Del total de artistas participantes, un 65 % son colombianos y el 35 % internacionales. Alrededor del 80 % de la oferta corresponde al arte contemporáneo, destacando propuestas de video, fotografía, instalaciones, performances, grabado, dibujo, cerámica, escultura, multimedia y pintura.

En los distintos pisos de Ágora Bogotá, la feria estará segmentada por secciones: las galerías se ubicarán en los pisos 4 y 5; las instituciones culturales, museos y proyectos editoriales, en el segundo piso; los proyectos editoriales en el tercero; y espacios dedicados al pensamiento crítico, nuevas trayectorias y diseño completan la agenda. Entre las novedades, destaca ARTBO Conecta, una herramienta que utiliza inteligencia artificial para orientar a los visitantes según sus gustos, presupuesto y expectativas, ubicada en el quinto piso. Además, la feria ofrecerá actividades para todas las edades, visitas guiadas y celebrará los 50 años de ArtNexus y del Taller Arte Dos Gráfico.

Según Ovidio Claros, presidente de la Cámara de Comercio de Bogotá, ARTBO representa “mucho más que una feria: es un espacio de encuentro que conecta a Bogotá con Colombia, América Latina y el mundo a través del arte”.

¿Cuáles son las secciones principales de ARTBO y cómo se distribuyen en Ágora Bogotá?

ARTBO cuenta con siete secciones principales distribuidas en los cinco pisos de Ágora Bogotá. Las galerías se encontrarán en los pisos 4 y 5, mientras que las instituciones culturales y museos, además de actividades editoriales y lanzamientos, estarán en el segundo piso. El tercer piso albergará el Encuentro Editorial, reunido por Relámpago, y otras secciones como Conversaciones, Trayectoria, Artecámara y Ruta Diseño completarán la programación.

¿Qué es ARTBO Conecta y cómo utiliza inteligencia artificial en la feria?

ARTBO Conecta es una herramienta basada en inteligencia artificial cuyo objetivo es guiar a los visitantes de la feria según sus preferencias artísticas, presupuesto y expectativas. Ubicada en el quinto piso, permite a las personas recibir orientación personalizada sobre las obras y galerías más afines a sus intereses, facilitando especialmente a quienes se inician en la compra de arte.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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