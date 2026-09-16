Por: El Espectador

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El Ministerio de Educación Nacional, encabezado temporalmente por Viviane Morales Hoyos, tomó la decisión de abrir dos investigaciones administrativas preliminares a la Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSÉ). Esta medida involucra a figuras relevantes que han dirigido, representado o participado en la administración y control de la institución, como el representante legal, el actual rector, exrectores, miembros directivos, consejeros, administradores y revisores fiscales, según comunicó la entidad oficial.

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Las investigaciones surgen después de la identificación de presuntas irregularidades tanto en el ámbito académico como en lo laboral dentro de la fundación, y también en la estructura y operatividad de los órganos de gobierno. De acuerdo con el comunicado emitido por el Ministerio de Educación Nacional (Mineducación), existen indicios de una posible práctica recurrente y sistemática en el interior de la Fundación San José, situación cuyo alcance y existencia deberán determinarse a lo largo del proceso administrativo. Además, el ministerio alerta sobre posibles debilidades estructurales en los mecanismos internos de verificación.

El Mineducación recordó que las Instituciones de Educación Superior tienen la obligación de actuar con diligencia y garantizar que se cumplan las condiciones de calidad y normativas que regulan el servicio público de educación superior. El comunicado oficial destaca: “En este caso, las investigaciones permitirán esclarecer los hechos, individualizar a los posibles responsables y determinar si, de acuerdo con sus resultados, hay lugar a la imposición de las sanciones previstas”.

El procedimiento administrativo, liderado por el viceministro de Educación Superior, Camilo Noguera Pardo, se fundamenta en la Ley 30 de 1992, la Ley 1740 de 2014, el Decreto 2269 de 2023 y normativas relacionadas. Además, se apoya en los informes de la Inspectora In Situ, responsable de la verificación directa del cumplimiento de obligaciones y condiciones en la prestación del servicio educativo. Todo esto, en el marco de la función de inspección y vigilancia que ejerce el Ministerio de Educación sobre el sector.

¿Por qué investiga el Ministerio de Educación a la Fundación San José?

El Ministerio de Educación inició las investigaciones tras hallar indicios de posibles prácticas irregulares sistemáticas en la Fundación San José, según informes y visitas administrativas que dejaron en evidencia posibles fallas en el otorgamiento de títulos, así como en la gestión y administración de la institución. Estas pesquisas buscan esclarecer los hechos y determinar responsabilidades, como informó el ministerio.

¿Qué consecuencias enfrenta la Fundación San José si se confirman las irregularidades?

Si durante el proceso administrativo se comprueban las irregularidades, el Ministerio de Educación podrá individualizar responsables y, de acuerdo con los resultados, imponer las sanciones previstas en la normativa vigente. Esto incluye posibles multas, inhabilidades o medidas correctivas adoptadas por las autoridades encargadas de la supervisión y control.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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