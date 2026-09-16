Por: El Espectador

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La Catedral de Sal de Zipaquirá, un emblemático destino turístico de Colombia, es actualmente el escenario de una exposición que invita a reflexionar sobre la conexión del ser humano con la naturaleza y la memoria ancestral. Bajo el título "Susurros de la Tierra: La nueva máquina de arte", los artistas Juan Mario Acevedo y César Vallejo presentan un conjunto de 19 esculturas en materiales como resina, bronce, madera y técnicas mixtas. Esta muestra fue inaugurada el sábado 12 de septiembre en el Museo Subterráneo Monumental 180, donde permanecerá disponible al público durante mes y medio, de acuerdo con El Espectador.

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Los propios artistas explicaron que, al ubicar las esculturas en un museo subterráneo con características tan singulares como las de la Catedral de Sal, sus piezas adquirieron “una fuerza distinta” y se vieron enaltecidas, al encontrar “un hogar natural” para las formas orgánicas y la pareidolia —tendencia a reconocer formas familiares en objetos o superficies—. La ubicación potencia la experiencia del espectador al confrontarse con obras que evocan la desaparición de especies emblemáticas como el elefante, el rinoceronte blanco y jirafas albinas, abordando así la problemática de la sexta extinción y el cautiverio animal.

Dentro de las piezas expuestas hay madera de pino modelada naturalmente por los años y esculturas en bronce que rescatan influencias tanto orientales como prehispánicas. Destaca ‘Torii’, una puerta dimensional inspirada en la Puerta del Sol que, según el Museo, conecta con la “sabiduría ancestral de América y la resiliencia humana en momentos de crisis global”. Esta mezcla de materiales y referentes busca fortalecer el diálogo entre pasado, presente y futuro.

La participación de Acevedo y Vallejo en esta sala se dio gracias a una “conexión personal”, según detalló Nicole Valencia, manager del museo, citada por El Espectador. Una coincidencia entre artistas y su historia compartida en la Universidad Nacional propició el contacto y la posterior curaduría. Valencia enfatizó que exhibir en este espacio es un privilegio para los artistas, ya que el fuerte entorno subterráneo transforma la percepción de las obras, algo difícil de igualar en una galería convencional.

Para César Vallejo, cuyo recorrido artístico lo llevó progresivamente a la escultura tridimensional, mostrar sus piezas en la Catedral de Sal es motivo de orgullo. Resalta la magnitud del recinto y la interacción de sus esculturas con las imponentes estructuras de mármol que forman parte del espacio.

¿Qué busca transmitir la exposición ‘Susurros de la Tierra’ en la Catedral de Sal?

La exposición pretende generar una reflexión profunda sobre la extinción de especies y los vínculos entre la humanidad, la naturaleza y la memoria ancestral. A través de esculturas que representan animales en peligro y referencias a distintos saberes culturales, los artistas buscan que el público cuestione la relación con el entorno y reconozca la relevancia del legado natural y espiritual.

¿Por qué el Museo Subterráneo Monumental 180 es un espacio distinto para el arte en Colombia?

El Museo Subterráneo Monumental 180 rompe con los esquemas de la galería tradicional, pues ofrece un escenario subterráneo con una atmósfera única que exalta la fuerza visual y simbólica de las obras expuestas. Su arquitectura premiada y la disposición de las piezas permite que la experiencia artística sea mucho más envolvente y significativa para los visitantes y los propios creadores.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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