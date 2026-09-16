Por: El Espectador

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Bogotá enfrenta, como es habitual, complicaciones significativas en la movilidad. Este 16 de septiembre no es la excepción. Según información de El Espectador, la ciudad no solo es catalogada entre las de peor tráfico vehicular en América Latina, sino que también debe sobrellevar el impacto de obras en sus principales vías. Además, las restricciones de movilidad y manifestaciones en distintos puntos hacen que planear los desplazamientos sea esencial para quienes necesitan moverse este día.

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Durante la jornada, diferentes sectores de Bogotá han sido escenario de protestas y bloqueos. En la Universidad Libre, ubicada en Engativá, se concentraron manifestaciones bajo la consigna “Ni una más, no más silencio”. Estudiantes mujeres denunciaron casos de violencia de género dentro de la institución. De acuerdo con el reporte, su pliego de peticiones fue recibido tanto por el decano como por el administrador de la universidad. Sin embargo, la dinámica de la movilización incluye bloqueos temporales cada 15 minutos en la intersección de la avenida Rojas con calle 53, puntualmente en sentido sur–norte. Estos actos buscan visibilizar y presionar para una pronta respuesta a las denuncias, y afectan notablemente la movilidad en una zona transitada.

Otro foco de protesta se presentó en el colegio Atanasio Girardot, sede B, en el sector de Antonio Nariño. Allí, padres y madres denunciaron abusos sexuales por parte de un docente de educación física. Las acusaciones ya se encuentran en poder de la Fiscalía, según el medio citado. "Los amenazaba diciendo que iba a llamar a la policía si contaban algo. La rectora no nos da respuesta", expresó una madre en declaraciones recuperadas por CityNoticias.

En la Secretaría de Educación, en Teusaquillo, una persona se vinculó a una convocatoria bajo el lema “¡Descontar el salario por luchar es inaceptable!”, instalando una carpa y a la espera de la llegada de más asistentes, informó la Secretaría de Gobierno.

Además de las protestas, las restricciones de “pico y placa” imponen otro ordenamiento en la movilidad. Para este 16 de septiembre, la medida afecta a vehículos particulares con placa terminada en 1, 2, 3, 4 y 5, desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. También aplica para taxis cuyas placas terminan en nueve y cero.

Por otra parte, el sistema Transmilenio, de acuerdo con el reporte, inició su operación del día con normalidad, brindando alternativas de transporte público a quienes atraviesan dificultades por los bloqueos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo afectan las protestas de hoy la movilidad en Bogotá?

Las protestas han generado bloqueos intermitentes en puntos estratégicos como la avenida Rojas con calle 53 (Engativá) y el colegio Atanasio Girardot (Antonio Nariño), lo que causa congestión y demoras. Tanto personas que transitan en vehículo particular como usuarios del transporte público deben tomar rutas alternas y prever retrasos.

¿Qué significa la medida de “pico y placa” y cómo se aplica en Bogotá hoy?

El “pico y placa” es una restricción vehicular que alterna la circulación de carros y taxis según el último dígito de su placa; este 16 de septiembre no pueden circular entre 6:00 a. m. y 9:00 p. m. los vehículos cuyas placas terminan en 1, 2, 3, 4 y 5, incluyendo taxis con placas finalizadas en nueve y cero, con el objetivo de disminuir la congestión en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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