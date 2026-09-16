Por: EL PILON SA

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El senador cesarense Didier Lobo, integrante del partido Cambio Radical, alzó su voz el martes 15 de septiembre frente al retraso significativo en un vuelo operado por Avianca que tenía como destino la ciudad de Bogotá. A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), el congresista explicó cómo esta demora impactó no solo a él, sino también a otros pasajeros que, por compromisos previos, dependían del buen cumplimiento del itinerario. Lobo subrayó la importancia de este tipo de situaciones, dado que pueden afectar compromisos profesionales, reuniones y citas médicas de quienes viajan.

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De acuerdo con el testimonio de Didier Lobo, el itinerario programado indicaba que el vuelo debía aterrizar en Valledupar a las 7:45 de la mañana y salir rumbo a Bogotá a las 8:30 de la mañana. Sin embargo, la aeronave llegó a la capital del departamento del Cesar con más de una hora de retraso, lo que ocasionó una alteración considerable en los planes de quienes estaban a bordo. Según el relato compartido por Lobo, los pasajeros ya se encontraban en el avión, listos para partir, cuando recibieron la instrucción de descender de la aeronave. La explicación entregada apuntaba a una restricción operacional de dos horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, obligando a cambiar nuevamente la hora del vuelo.

El nuevo itinerario ofrecido por Avianca estableció que el vuelo partiría finalmente hacia Bogotá a las 11:00 de la mañana, llegando a su destino después del mediodía, varias horas más tarde de lo inicialmente previsto. Esta modificación resultó especialmente crítica para el senador, quien debía asistir ese mismo día a las 5:00 de la tarde a la sesión del Senado prevista para debatir la moción de censura contra el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán. El congresista expresó públicamente su inconformidad y preguntó: “¿Quién responde por las citas médicas, las reuniones, los compromisos laborales y, en mi caso, las obligaciones que tenemos en el Congreso?”.

Además del reclamo por el retraso puntual, Lobo insistió en la urgencia de incrementar la conectividad aérea de Valledupar y del Cesar. Explicó que la escasez de opciones provoca que los pasajeros queden a merced de los inconvenientes operativos y de la limitada oferta de las aerolíneas. Como resalta el mensaje del senador, la región sufre por la falta de alternativas y demanda una mejor planeación para evitar que los usuarios sean, en sus palabras, “quienes terminamos pagando las consecuencias” de la falta de previsión.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se retrasó el vuelo Valledupar-Bogotá operado por Avianca?

El retraso del vuelo mencionado por el senador Didier Lobo se debió a una restricción operacional de dos horas en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, de acuerdo con la información comunicada a los pasajeros. Esta situación obligó a modificar el horario de salida, generando una alteración en el itinerario y afectando los compromisos de los viajeros.

¿Qué alternativas propone el senador Didier Lobo para mejorar la conectividad aérea en Valledupar?

El senador Didier Lobo ha insistido en la necesidad de ofrecer mayores alternativas de transporte aéreo para Valledupar y el departamento del Cesar. Su argumento es que la limitada cantidad de vuelos deja a los pasajeros sin opciones ante inconvenientes operativos, lo que incrementa la dependencia de una oferta limitada y amplifica el impacto de cualquier retraso significativo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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