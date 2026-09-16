Por: Portal Bogotá

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Las autoridades en Bogotá revelaron una compleja estructura criminal dedicada a la extorsión desde el interior de la cárcel La Picota. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la organización usaba perfiles falsos en la aplicación WhatsApp para ofrecer supuestos servicios sexuales, obtener fotografías íntimas de las víctimas o realizar montajes, y después exigirles dinero a cambio de no divulgar el material. Los integrantes de la red delictiva, luego de recibir las sumas exigidas, las destinaban para adquirir inmuebles, vehículos y otros activos.

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Según información de la Fiscalía General de la Nación, las investigaciones se iniciaron tras un Reporte de Operación Sospechosa (ROS). Las autoridades examinaron más de 631.000 movimientos financieros en este proceso y documentaron al menos 43 casos reportados por víctimas. Además, la organización habría evadido los controles del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), logrando acceso ilegal a teléfonos celulares, servicios de datos y aplicaciones financieras. Este entramado permitía operar desde distintos centros penitenciarios del país, no sólo desde La Picota.

El dinero producto de las extorsiones era recibido en billeteras digitales y cuentas bancarias de terceros, distribuyéndose entre los miembros de la organización. Parte de estos recursos era retirado en efectivo y usado para comprar propiedades, vehículos y otros elementos de alto valor. El seguimiento permitió identificar la adquisición de seis inmuebles y cuatro vehículos en Bogotá y municipios como Soacha, Facatativá, Fusagasugá, Viotá y Restrepo.

El supuesto líder, alias ‘el Don’, quien cumple una condena de 38 años de prisión por el homicidio de un policía nacional y conductas ilícitas adicionales, mantendría el control financiero y operacional del esquema desde prisión. Según la Fiscalía, entre los integrantes también estarían su esposa, su hijo y su hijastra, quienes apostaron por facilitar los movimientos financieros y la compraventa de bienes ilícitos.

La modalidad más empleada era la suplantación de perfiles, uso de fotografías tomadas de redes sociales y amenazas vinculadas con delitos sexuales, forzando a las víctimas a realizar múltiples pagos bajo presión. Parte del dinero obtenido se usaba además para mantener el control en el interior de la cárcel y facilitar la entrada de bienes prohibidos. Alias ‘el Don’ fue notificado de un nuevo proceso mientras que tres familiares suyos fueron capturados y presentados ante un juez, imputándoles los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, amenazas, concierto para delinquir y suplantación de identidad. Todos recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario.

La Fiscalía General de la Nación promoverá la imposición de medidas cautelares sobre los activos adquiridos ilegalmente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo operaba la red de extorsión desde la cárcel La Picota en Bogotá?

La organización, según la Fiscalía General de la Nación, usaba perfiles falsos en WhatsApp para contactar víctimas con ofrecimientos de servicios sexuales, obtener sus fotografías o montajes y luego amenazarlas con divulgar el material a menos que pagaran sumas de dinero. Los recursos eran recibidos en cuentas de terceros y billeteras digitales, y parte se retiraba en efectivo para comprar bienes como inmuebles y vehículos.

¿Quién es alias ‘el Don’ y cuál era su papel en estas extorsiones?

Alias ‘el Don’ cumple una condena de 38 años como exintegrante de las extintas FARC por el homicidio de un policía y otros delitos. De acuerdo con la Fiscalía, lideraba la organización desde prisión, controlando las operaciones criminales y la circulación de los recursos, apoyado por familiares que facilitaban el movimiento del dinero y la adquisición de propiedades con fondos ilícitos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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