Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) informó que, a partir del miércoles 16 de septiembre de 2026, suspenderá de forma temporal la realización de cursos pedagógicos para infracciones de tránsito que prestaba directamente la entidad. Esta decisión responde al cumplimiento de nuevas disposiciones del anterior Gobierno Nacional, expresadas en las resoluciones 2877 del 1 de abril de 2026 y 8863 del 16 de julio de 2026, emitidas por la Superintendencia de Transporte. Estas normativas estipulan requisitos adicionales para los Centros Integrales de Atención (CIA) y organismos de tránsito, encargados de ofrecer cursos pedagógicos a los ciudadanos que han cometido infracciones viales.

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De acuerdo con los documentos citados, uno de los requisitos principales es implementar una infraestructura de seguridad basada en el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV). Este sistema está diseñado para verificar la identidad de los asistentes mediante consultas a bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil y tecnología de reconocimiento facial. Esta medida busca blindar el proceso contra posibles fraudes y manipulaciones de la información durante la realización de los cursos.

Según la Secretaría Distrital de Movilidad, tras recibir visitas técnicas de operadores y participar en dos mesas de trabajo con el gobierno nacional actual, se solicitó flexibilizar el plazo para cumplir con estos requerimientos, ya que implican adecuaciones tecnológicas y administrativas significativas. Mientras tanto, la entidad avanza con una subasta inversa para elegir un operador autorizado por la Superintendencia de Transporte, adaptándose a los plazos definidos por las normas de contratación pública.

Durante el tiempo que dure la suspensión, los ciudadanos podrán realizar el curso pedagógico en cualquier Centro Integral de Atención (CIA) que esté habilitado por el Ministerio de Transporte. La SDM recomienda consultar el listado actualizado de estos centros en la página oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), www.runt.gov.co, para acceder al servicio sin contratiempos.

Pese a la interrupción, la Secretaría sigue trabajando para implementar los cambios necesarios y garantizar que la prestación del servicio cumpla con los estándares de seguridad y confianza. Además, la SDM anunciará oportunamente la fecha de reanudación de los cursos pedagógicos dentro de la entidad, una vez estén satisfechas todas las condiciones exigidas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué la Secretaría Distrital de Movilidad suspendió temporalmente los cursos pedagógicos en Bogotá?

La suspensión de los cursos pedagógicos por infracciones de tránsito, realizados directamente por la Secretaría Distrital de Movilidad, obedece a la necesidad de cumplir con nuevos requisitos de seguridad e identificación estipulados en las resoluciones 2877 y 8863 de la Superintendencia de Transporte, que exigen implementar el Sistema de Control y Vigilancia (SICOV) y autenticar la identidad de los asistentes mediante reconocimiento facial.

¿Dónde puede un ciudadano realizar los cursos pedagógicos de tránsito durante la suspensión de la SDM?

Mientras la Secretaría Distrital de Movilidad culmina el proceso de adecuación, las personas pueden acudir a cualquier Centro Integral de Atención (CIA) autorizado por el Ministerio de Transporte. El listado de estos centros está disponible para consulta en la página oficial del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT): www.runt.gov.co.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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