Luego de la respuesta de Guillermo Alfonso Jaramillo en el caso de Kevin Arley Acosta, se ha presentado un llamado de atención para que el caso tome un rumbo más radical de cara al futuro.

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El fallecimiento del niño causó honda indignación nacional luego de los señalamientos emitidos por el expresidente Gustavo Petro y su ministro de Salud contra la madre del menor.

Las respuestas gubernamentales expusieron indebidamente datos reservados del historial clínico del niño, desencadenando un complejo proceso judicial donde la parte querellante exige acusar formalmente por homicidio culposo a Jaramillo.

El exministro y abogado Wilson Ruiz encabeza la defensa jurídica de los allegados de Acosta, precisando la firme postura procesal asumida en las recientes instancias ante las autoridades judiciales del país.

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“No se trata de una discusión económica ni de una negociación entre partes. Se trata de la vida de un niño y del derecho de su familia a conocer la verdad y obtener justicia. Por esa razón, la representación de las víctimas continuará adelante con las actuaciones judiciales y de investigación correspondientes”, indicó el equipo.

“En el marco de esas actuaciones, ya se habrían compulsado copias al presidente Gustavo Petro por la posible comisión de homicidio culposo, en relación con su posición de garante frente a la puesta en marcha de la política de salud y las presuntas deficiencias que habrían incidido en los hechos que terminaron con la vida de estas personas”, informó la oficina de abogados de Wilson Ruiz.

Durante el trámite conciliatorio fallido ocurrió un hecho particular que remarca la persistente revictimización ejercida por el exministro Jaramillo hacia la familia golpeada por la trágica pérdida médica.

El exfuncionario rehusó asistir presencialmente a la citación legal, limitándose a remitir una comunicación escrita donde manifestaba de forma explícita su nula voluntad de acordar una salida negociada.

Para la representación de las víctimas, “este mecanismo resulta cuestionable, pues la fórmula utilizada para plantear su posición no está prevista en la ley como una forma de comparecer personalmente a una audiencia de conciliación”.

Los apoderados de los afectados ratificaron su rotundo rechazo a cualquier tipo de arreglo económico respecto al deceso del menor: “Nunca se ha contemplado negociar ni conciliar sobre la vida de un niño. La vida de Kevin Arley Acosta no es negociable”.

La petición busca que los jueces analicen detenidamente la conexidad existente entre las actuaciones atribuidas al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo y los trámites investigativos desarrollados activamente por la Fiscalía.

El equipo legal de Wilson Ruiz reiteró el acompañamiento incondicional hacia los familiares del menor, sosteniendo que la existencia de un infante jamás debe reducirse a simples regateos procesales.

Así, los demandantes dejaron en evidencia que utilizarán todas las vías jurídicas disponibles en el ordenamiento nacional para esclarecer completamente los hechos y obtener claridad por parte de los responsables institucionales en esta tragedia.

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