Por: Noticiero 90 minutos

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El presidente Abelardo de la Espriella comunicó al país la triste noticia sobre el accidente de la aeronave Cessna T206, identificada con la matrícula HK-4985, en la que se confirmó el hallazgo sin vida de todos los ocupantes. El avión cumplía la ruta entre Condoto, en Chocó, y Guaymaral, en Bogotá, cuando fue reportado como desaparecido. De acuerdo con la información oficial referida por el mandatario, tras intensas labores de búsqueda, las autoridades lograron localizar señales de la aeronave en una zona de difícil acceso, lo que complicó la operación de rescate y localización.

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Abelardo de la Espriella expresó públicamente su pesar y extendió sus condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas, remarcando el dolor que embarga a quienes aguardan sin esperanza un rescate. "Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor", manifestó el mandatario al comunicar oficialmente la tragedia. Este mensaje fue replicado por distintos medios de comunicación y por la cuenta oficial del presidente en la red social X, antes conocida como Twitter, donde subrayó el profundo pesar que genera una pérdida de este tipo.

La aeronave, una Cessna T206, es un modelo utilizado comúnmente para vuelos regionales y particulares. Su desaparición mientras cubría la mencionada ruta activó protocolos de emergencia y búsqueda por parte de las autoridades. Según la información reportada, la localización de la aeronave se logró únicamente luego de superar las dificultades impuestas por las condiciones geográficas de la zona, caracterizada por resultar de difícil acceso y, por consiguiente, limitar la rapidez en las tareas de búsqueda.

La tragedia deja una huella de dolor en las comunidades de Chocó y Bogotá, así como una reflexión sobre los riesgos y desafíos inherentes a los recorridos aéreos en zonas con condiciones geográficas adversas. La confirmación de que todos los ocupantes perdieron la vida cierra una jornada marcada por la incertidumbre, el trabajo de los equipos de rescate y el duelo nacional que acompaña este tipo de siniestros.

¿Qué ocurrió con la avioneta Cessna T206, matrícula HK-4985, en la ruta entre Condoto y Guaymaral?

De acuerdo con la información proporcionada por el presidente Abelardo de la Espriella, la aeronave Cessna T206, de matrícula HK-4985, desapareció mientras volaba entre Condoto y Guaymaral. Las autoridades, tras una rigurosa búsqueda, detectaron indicios del avión en una zona de difícil acceso y finalmente confirmaron que todos sus ocupantes fueron encontrados sin vida.

¿Por qué la zona del accidente dificultó la localización de la aeronave y el rescate de las víctimas?

El área donde se encontraron los restos del avión presentaba condiciones geográficas que complicaron las labores de búsqueda, ya que se trataba de una zona de difícil acceso. Esta dificultad hizo que el proceso de localización y confirmación del estado de los ocupantes demandara mayores esfuerzos y tiempo por parte de las autoridades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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