Por: Portal Bogotá

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La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá, conocida por sus siglas EAAB, fue reconocida con la Certificación Carbono Neutro, otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). Este logro es el resultado de una estrategia sistemática orientada a la sostenibilidad ambiental y la gestión rigurosa en la reducción de sus emisiones. Según información proporcionada por la misma EAAB, esta certificación representa tanto un reconocimiento a los esfuerzos pasados como una exigencia de compromiso continuo hacia el futuro, especialmente en lo que respecta al cambio climático en Bogotá.

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De acuerdo con la gerente general Natasha Avendaño García, la certificación carbononeutralidad es el fruto de años de trabajo en la empresa, lo que además fortalece sus políticas frente al desafío del cambio climático. Avendaño García resaltó que el propósito ahora es seguir profundizando en la disminución de emisiones y consolidar los criterios de sostenibilidad en cada decisión operativa.

Este aval técnico de ICONTEC fue posible tras la verificación de la huella de carbono corporativa para el año base 2024. En ese periodo, la EAAB registró una huella de 238.450 toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e). De estas, 55.772 toneladas provinieron de emisiones directas (denominadas categoría 1) e indirectas por consumo de energía eléctrica de la red (categoría 2), las cuales fueron compensadas y neutralizadas como parte del proceso para conseguir la condición de Carbono Neutro Certificado.

La compensación se logró implementando proyectos renovables propios, como centrales hidroeléctricas en Santa Ana, Suba y Usaquén, responsables del 11 % de la reducción, y a través de proyectos REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada) en el Amazonas colombiano, que aportaron el 89 % restante.

Con el objetivo de seguir avanzando, la EAAB elaboró el Plan de Manejo de la Huella de Carbono para el periodo 2025–2028. Este plan incluye acciones que buscan profundizar la reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) mediante la actualización permanente de inventarios, implementación de proyectos de energía renovable para autoconsumo y eficiencia energética tanto en sistemas de bombeo como en su parque automotor. El proceso, iniciado en 2016 bajo lineamientos como la NTC ISO 14064-1:2020 y la Guía de Carbono Neutralidad de ICONTEC, fue exaltado por Avendaño como un trabajo de rigor técnico y compromiso institucional de todas las áreas de la organización.

¿Qué es la Certificación Carbono Neutro de ICONTEC y cómo la obtuvo la EAAB?

La Certificación Carbono Neutro otorgada por ICONTEC (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación) avala que una entidad ha compensado y neutralizado sus emisiones de gases de efecto invernadero. La EAAB la obtuvo tras verificar y compensar su huella de carbono de 2024, utilizando proyectos hidroeléctricos y programas REDD+ en el Amazonas, de acuerdo con criterios técnicos reconocidos.

¿Cuáles son las principales acciones de la EAAB para reducir su huella de carbono en Bogotá?

Entre las acciones clave que implementa la EAAB para reducir su huella de carbono en Bogotá destacan la generación de energía renovable para autoconsumo, el aumento de eficiencia energética en sus operaciones, y la participación en programas de reducción de emisiones por deforestación en el Amazonas. Además, mantiene un plan actualizado de manejo de su huella de carbono y realiza un seguimiento estricto de los avances para disminuir las emisiones directas e indirectas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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