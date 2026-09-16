Por: Portal Bogotá

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En el nororiente de Bogotá, específicamente en la localidad de Chapinero, las autoridades adelantan esfuerzos conjuntos para recuperar y mejorar espacios públicos que han sido afectados por el abandono, la falta de mantenimiento y la presencia de residuos. Una de las jornadas más recientes, desarrollada en el sector de Sierras del Chicó, cerca de la carrera Séptima con calle 94, se enmarca dentro de la estrategia denominada 'Operación Espacio Público', impulsada por la Alcaldía Local de Chapinero. El objetivo central de esta intervención fue recuperar áreas que se encontraban deterioradas por la disposición inadecuada de desechos y la instalación de cambuches, tanto circunstanciales como estructurales, que afectaban la convivencia y el entorno ambiental.

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Según información de la Alcaldía Local de Chapinero, en la jornada participaron varias entidades distritales, entre ellas la Secretaría Distrital de Ambiente (SDA), la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), Aguas de Bogotá, Promoambiental, la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), la Casa de Justicia, la Policía de Bogotá y los Gestores de Convivencia. Todas estas instituciones trabajaron de manera articulada para abordar los diferentes aspectos de la problemática, desde lo ambiental y social hasta lo legal y de seguridad.

Durante la intervención, se desmontó un cambuche identificado en uno de los recorridos y se prestó atención a un ciudadano habitante de calle, quien fue remitido a los organismos correspondientes para recibir orientación y apoyo institucional. Los equipos lograron la recuperación de 150 metros cuadrados de espacio público, además de recolectar alrededor de 10 metros cúbicos de residuos –ocho de residuos mixtos y dos de vegetales– que en conjunto sumaron un peso cercano a las tres toneladas. Esta acción permitió mejorar no solo la limpieza del sector, sino también su condición paisajística y ambiental.

Según indica la Alcaldía Local de Chapinero, la estrategia continuará realizando este tipo de operativos de manera constante, con la meta de fortalecer la convivencia ciudadana y elevar la calidad de los espacios públicos en la localidad y en toda el área nororiental de Bogotá. Las labores integrales buscan atender tanto el manejo adecuado de residuos como la protección ambiental y la atención a población vulnerable.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es la 'Operación Espacio Público' en Bogotá y quiénes participan?

'Operación Espacio Público' es una estrategia liderada por la Alcaldía Local de Chapinero en Bogotá, cuya finalidad es promover la recuperación y el mejoramiento de espacios públicos afectados por disposición inadecuada de residuos y cambuches. De acuerdo con la información oficial, participan entidades como la Secretaría Distrital de Ambiente, la UAESP, Aguas de Bogotá, Promoambiental, autoridades de seguridad, la Policía y gestores de convivencia, quienes trabajan en conjunto para abordar aspectos ambientales, sociales y de seguridad.

¿Cuántos residuos se recolectaron y cómo se benefició el espacio público en Chapinero?

Según reportó la Alcaldía Local de Chapinero, durante una reciente intervención en Sierras del Chicó se recolectaron aproximadamente 10 metros cúbicos de residuos, divididos en ocho metros cúbicos de residuos mixtos y dos de residuos vegetales, con un peso de unas tres toneladas. Esta labor permitió la recuperación de 150 metros cuadrados de espacio público, contribuyendo a mejorar tanto la limpieza como las condiciones ambientales del sector intervenido.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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