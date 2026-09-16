Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un caso que ha estremecido a la opinión pública se dio a conocer el pasado 12 de septiembre, cuando las autoridades capturaron a Donis David Fonseca en medio de un operativo de control vial en Chipaque, Cundinamarca. Durante la inspección al vehículo que conducía, los policías hallaron los cuerpos sin vida de Keila Fernández Ortiz, esposa de Fonseca, y su hija de apenas 10 años, según la información revelada por la Fiscalía. La magnitud de este crimen, que implica el asesinato de una madre y su hija, ha generado consternación y un llamado de atención sobre los procesos de investigación.

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Las primeras pesquisas de la Fiscalía indican que el doble homicidio se habría registrado el 7 de septiembre en Usme, un sector ubicado al sur de Bogotá. Posterior a estos hechos, Fonseca habría trasladado los cuerpos fuera de la ciudad, conduciéndolos por varios departamentos. El recorrido inició, según las autoridades, rumbo hacia La Dorada, Caldas. No obstante, por motivos que aún están bajo investigación, el exmilitar cambió de ruta y tomó el camino de regreso a Bogotá, transitando por la vía que conecta con los Llanos Orientales. Fue en ese trayecto, específicamente en Chipaque, donde su comportamiento al volante motivó la detención y la inspección del automóvil, lo que permitió el hallazgo de las víctimas.

En la versión expuesta durante la audiencia y recogida por la Fiscalía, Fonseca reconoció haber asesinado primero a su hija por asfixia y posteriormente atacar a su esposa con un arma blanca, provocándole la muerte. Ante estas confesiones, y considerando la gravedad de los hechos, un juez decidió imponer medida de aseguramiento en centro carcelario mientras se desarrolla el proceso judicial, determinando la responsabilidad penal del acusado y los detalles de lo sucedido.

Fonseca enfrenta imputaciones por feminicidio agravado y por ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, delitos de alto impacto en el sistema penal colombiano. Por su parte, los cuerpos de Keila Fernández Ortiz y de la menor fueron trasladados a Medicina Legal para la realización de los respectivos análisis forenses que permitan esclarecer con precisión las circunstancias del crimen.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué significa feminicidio agravado y por qué se imputa este delito en el caso de Chipaque?

El término 'feminicidio agravado' implica el asesinato de una mujer bajo circunstancias especialmente crueles o con agravantes específicos, como la relación cercana entre víctima y victimario. En el caso de Chipaque, la Fiscalía lo ha imputado porque el proceso revela que el acusado, esposo de la víctima, habría obrado con particular violencia y premeditación, conforme lo confesó en audiencia.

¿Cómo fue descubierto el asesinato de Keila Fernández Ortiz y su hija en Chipaque?

El crimen fue descubierto el 12 de septiembre cuando, en un control vial, policías detuvieron el vehículo de Donis David Fonseca en Chipaque, Cundinamarca. Al inspeccionarlo, encontraron los cuerpos de su esposa e hija, quienes habrían sido asesinadas días antes en Usme, al sur de Bogotá, según informó la Fiscalía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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