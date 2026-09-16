Por: El Espectador

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Luego de tres días de incertidumbre, la familia de Angie Jimena Arévalo, joven de 16 años, pudo finalmente respirar tranquila al reencontrarse con ella sana y salva. La confirmación oficial llegó por parte de la Secretaría de Seguridad, que informó: "Regresó por sus propios medios a su vivienda ayer, martes 15 de septiembre, hacia las 9:00 p. m. De acuerdo con lo informado por su madre, la menor se encuentra en buenas condiciones de salud".

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El pasado 14 de septiembre, alrededor de las 6 de la mañana, se perdió el rastro de Angie cuando no llegó al colegio Nydia Quintero de Turbay, en el barrio Florencia, localidad de Engativá. Su madre, Ruth Gómez, narró a El Espectador que ese día la despidió confiada en que asistiría a clases de décimo grado, pero luego recibió un aviso de la profesora del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) informando que Angie nunca llegó. Ruth corroboró la información con una compañera de su hija, sin obtener mejores noticias, e intentó comunicarse con Angie sin éxito.

La falta de respuestas llevó a Ruth a buscar apoyo en el CAI La Florida, donde le dijeron que debía esperar 72 horas antes de que iniciara la búsqueda y que debía reportar la desaparición a la Línea 122. Así lo hizo, proporcionando información detallada de su hija y recibiendo un radicado. También contactó a la línea del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), aunque no obtuvo contactos adicionales de los detectives asignados.

Tres días después, Angie regresó espontáneamente a su hogar. Ruth afirmó que su hija se encuentra bien emocionalmente y que acudirán a un centro médico para realizar chequeos de salud. En cuanto a los motivos de la desaparición, Ruth explicó que fue voluntaria y motivada por compartir tiempo con una amiga. Angie confesó que actuó impulsivamente y prometió no repetirlo. Ruth resaltó su preocupación frente a la problemática de las desapariciones y la trata de personas, situaciones que son motivo de miedo en la comunidad.

La madre consideró clave la difusión del caso en redes sociales y la colaboración del colegio mediante carteles para la pronta aparición de Angie. Según la Secretaría de Seguridad, en lo corrido del año se han reportado 294 menores desaparecidos, de los cuales 162 ya están con sus familias. Sin embargo, en 52 casos, las familias no han facilitado la información necesaria para cerrar oficialmente los expedientes.

Durante la última semana, el Programa de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) reportó la desaparición de 19 menores, de los cuales 15 fueron hallados con vida. El secretario de Seguridad, César Restrepo, aseguró que en el 75 % de los casos, los menores se ausentan de sus hogares por conflicto familiar, sin intervención de terceros. Tan solo el 3 % de los hechos están relacionados con delitos como trata de personas, y actualmente no se reportan menores secuestrados en la ciudad.

¿Cuáles son los pasos para reportar la desaparición de un menor en Bogotá?

Ante la desaparición de un menor, no se debe esperar 72 horas. El reporte debe hacerse de inmediato a través de la Línea 122 de la Fiscalía, la línea de emergencias 123 o contactando al equipo AIDE al (601) 377 9595, ext. 1137. Esto asegura que las autoridades reaccionen de forma oportuna y aumentan las posibilidades de localizar rápidamente a la persona desaparecida.

¿Qué porcentaje de menores desaparecidos es víctima de delitos como trata de personas en Bogotá?

Según la Secretaría de Seguridad, el 3 % de los casos de menores desaparecidos en Bogotá están relacionados con hechos delictivos como la trata de personas, reclutamiento forzoso o la comercialización sexual. En el 75 % de los reportes, la desaparición ocurre por conflictos familiares y no por intervención de terceros, mientras que el resto corresponde a otras circunstancias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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