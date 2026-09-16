Por: Portal Bogotá

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La ciudad de Bogotá se prepara para vivir una celebración especial de Amor y Amistad en 2026, bajo el lema “Bogotá, mi Ciudad, mi Casa”. En esta ocasión, como parte de la agenda cultural de la capital, la Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB) será la protagonista de dos conciertos programados para el viernes 18 de septiembre a las 7:00 p. m. y el sábado 19 a las 4:00 p. m., ambos con entrada gratuita hasta completar el aforo disponible. El escenario para estas jornadas musicales será el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, según la información compartida por la Alcaldía (bogota.gov.co).

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El repertorio preparado por la Orquesta Filarmónica de Bogotá, bajo la dirección del maestro Óscar Vargas, incluirá las suites número 1 y 2 de ‘Carmen’, de Georges Bizet, el ‘Capricho italiano’ del compositor ruso Piotr Ilich Chaikovski y el reconocido ‘Intermezzo’ del tercer acto de la ópera ‘Manon Lescaut’ de Giacomo Puccini. Esta selección busca ofrecer al público un recorrido emotivo por la música sinfónica y lírica, en una clara apuesta por resaltar la cultura y la convivencia durante la celebración de Amor y Amistad. Según lo informado por la Orquesta en su cuenta oficial de X (antes Twitter), la invitación se extiende a toda la ciudadanía para vivir “un repertorio lleno de emociones, pasión y grandes melodías”.

Óscar Vargas, director encargado de estas funciones, es un músico colombiano con una reconocida trayectoria. Es magíster en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia, donde se formó bajo la guía del maestro Guerassim Voronkov. Vargas cuenta con experiencia al frente de escenarios nacionales, como la dirección de la Orquesta Sinfónica de Cartagena entre 2022 y 2023, la conducción artística del Coro Filarmónico de Bogotá desde 2009 y la fundación de Cantarte Colectivo de Músicos en 2019. Ha dirigido estrenos y clausuras de festivales destacados, como el ‘Réquiem’ de Juan Antonio Cuéllar y el Festival Ópera al Parque en 2024. Más recientemente, fue reconocido con la Residencia en Dirección 2026 del Programa Distrital de Estímulos de la Filarmónica de Bogotá.

De esta manera, la OFB, bajo la batuta de Vargas, ofrece un plan sin costo para propios y visitantes interesados en la cultura, consolidando a Bogotá como epicentro de la vida artística en el país durante la celebración de Amor y Amistad.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá por Amor y Amistad 2026?

Los conciertos se llevarán a cabo el viernes 18 de septiembre a las 7:00 p. m. y el sábado 19 a las 4:00 p. m. en el Auditorio León de Greiff de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. La entrada es gratuita hasta completar el aforo, como destacan las fuentes oficiales.

¿Quién es Óscar Vargas, director de la Orquesta Filarmónica de Bogotá para Amor y Amistad?

Óscar Vargas es un director de orquesta y coro colombiano, con maestría en Dirección Sinfónica de la Universidad Nacional de Colombia. Ha dirigido la Orquesta Sinfónica de Cartagena, el Coro Filarmónico de Bogotá y cuenta con premios y reconocimientos nacionales por su aporte al ámbito musical, según datos oficiales de la Filarmónica y la Alcaldía.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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