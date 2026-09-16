Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

Bogotá enfrenta una vez más un lamentable episodio de violencia familiar que ha sacudido profundamente a la comunidad del sur de la ciudad. Según información oficial suministrada por la Fiscalía General de la Nación, una discusión doméstica habría desencadenado la muerte de una niña de 11 años y, pocas horas después, la de su madre. Los hechos ocurrieron el pasado 7 de septiembre de 2026, dentro de una vivienda ubicada en el barrio Betania, en la localidad de Usme, al sur de la capital colombiana.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía General de la Nación, el presunto autor, un hombre de 44 años, asfixió a la menor cuando esta se disponía a salir rumbo al colegio. El crimen habría obedecido a un acto de represalia dirigido a la madre de la niña, tras una discusión previa entre ambos adultos. La situación se agravó cuando, al regresar la mujer de sus labores diarias, el hombre le dijo que tenía una "sorpresa", procedió a vendarle los ojos y la atacó con un arma cortopunzante, causándole la muerte. El presunto agresor, además, intentó borrar rastros del crimen limpiando la sangre en el inmueble, buscando ocultar cualquier evidencia que pudiera ser utilizada en su contra.

La investigación indica que, en la madrugada del 9 de septiembre, el hombre cambió la ropa de las víctimas y las ubicó en los asientos de un vehículo particular. Emprendió un recorrido por la vía que conecta Bogotá con La Guajira; sin embargo, poco después regresó a la capital y siguió su trayecto hacia Villavicencio, en el departamento del Meta. Fue a la altura del municipio de Chipaque, en Cundinamarca, donde ciudadanos alertaron a las autoridades sobre la inusual presencia de dos personas que no respondían dentro del vehículo. La rápida reacción permitió la captura del responsable en flagrancia.

El proceso judicial avanza tras la imputación de los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, cargos que el sujeto aceptó durante la diligencia. Por decisión de un juez de control de garantías, enfrenta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa la investigación.

La ciudadanía es llamada a denunciar cualquier hecho delictivo o que ponga en riesgo la convivencia, utilizando la Línea de Emergencias 123, herramienta fundamental para fortalecer la seguridad y lograr procesos judiciales efectivos en Bogotá.

¿Cuál fue el motivo detrás del doble crimen ocurrido en Usme según la Fiscalía?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, el motivo detrás del doble crimen perpetrado en el barrio Betania, localidad de Usme, habría sido una represalia por una discusión entre el presunto agresor y la madre de la menor. El hombre asfixió a la niña como acto dirigido en contra de la mujer y posteriormente asesinó a la madre utilizando un arma cortopunzante.

¿Qué delitos fueron imputados al responsable del crimen y cuál es su situación legal?

El responsable fue imputado por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de feminicidio agravado y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio. El acusado aceptó los cargos y, por decisión judicial, enfrenta medida de aseguramiento en centro carcelario mientras continúa el proceso investigativo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Detalles del feminicidio de Natalia Villalba

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La investigación por el feminicidio de Natalia Villalba sigue revelando detalles que estremecen. Mientras la Fiscalía avanza en el proceso contra el ciudadano británico Matthew Ashley Foster-Smith, han salido a la luz nuevos chats, denuncias y antecedentes judiciales que podrían ser determinantes para entender quién es el hombre señalado de asesinar a la diseñadora gráfica cucuteña.