Por: El Espectador

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La receta de patacones rellenos presenta una propuesta versátil y tradicional en la cocina colombiana, invitando a cada persona a experimentar con sus ingredientes favoritos, como pollo, jamón o cerdo, aunque en este caso la carne elegida es la de res desmechada. Esta preparación permite unir los sabores del Caribe colombiano en una experiencia intensa y variada, donde el contraste entre el crocante del plátano frito y el guacamole cremoso resulta irresistible. De acuerdo con la información proporcionada, la receta tiene un tiempo estimado de preparación de 25 minutos y una cocción de 50 minutos, rindiendo para cuatro porciones.

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Para elaborar el relleno, es importante comenzar por sellar la carne de res (sugerida como falda o muchacho) en una olla caliente con aceite antes de cocinarla en la olla a presión, acompañada de zanahoria, cebolla y apio. Esta cocción de aproximadamente 40 minutos permite que la carne quede lo suficientemente blanda para desmecharse fácilmente. El resultado se incorpora luego en un sofrito realizado con aceite de achiote, cebolla, pimentón y tomate, a lo que se agrega salsa de tomate y parte del caldo de cocción, y finalmente se cocina todo junto ajustando la sal y la pimienta según el gusto.

El guacamole, que acompaña y corona los patacones, se prepara machacando aguacate y mezclándolo con tomate, cebolla, cilantro, zumo de limón, sal y picante al gusto. Los patacones, hechos de plátanos verdes cortados, fritos, aplastados y nuevamente fritos hasta obtener una textura crujiente, se salan y se rellenan con la mezcla de guacamole y carne.

Según la explicación entregada, el patacón tiene un trasfondo histórico profundo. La palabra patacón proviene del árabe ‘batakká’, relacionada con monedas medievales por su forma. Considerado uno de los platos más tradicionales de América, está especialmente arraigado en Colombia, Venezuela y Costa Rica; la receta lo identifica como “Musa paradisiaca”, el nombre científico del plátano. A este alimento se le llama patacón, tostón, tachino o frito, siendo compañero frecuente de comidas de mar y relevante no solo en la gastronomía del Caribe colombiano, sino que también ha sido homenajeado en la música. Tal es su importancia que chefs lo utilizan como base creativa para deleitar a sus comensales.

En conclusión, los patacones rellenos combinan sencillez y tradición, logrando destacar tanto en lo cotidiano como en la alta cocina, y ofreciendo una conexión directa entre la cultura y el sabor.

¿Cómo preparar patacones rellenos con carne desmechada y guacamole?

La preparación comienza sellando la carne de res y luego cocinándola en una olla a presión junto con verduras, desmechándola posteriormente. En un sartén se realiza un sofrito y allí se integra la carne con salsa de tomate y caldo. El guacamole se hace con aguacate, tomate, cebolla, cilantro y limón. Los plátanos verdes se fríen, se aplastan y se vuelven a freír. Finalmente, se rellenan los patacones con guacamole y carne desmechada.

¿Cuál es el origen del patacón y por qué es importante en la gastronomía colombiana?

El patacón proviene del árabe ‘batakká’, en referencia a monedas medievales que inspiraron su forma. Esta preparación es tradicional de países como Colombia, Venezuela y Costa Rica, donde el patacón, hecho a base de plátano verde frito, acompaña platos típicos y se destaca tanto en la gastronomía de hogar como en la alta cocina del Caribe colombiano.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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