Por: El Espectador

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Los rollitos de pollo y queso, una opción rápida y sencilla en la cocina colombiana, han conquistado a quienes buscan una comida fácil de preparar y llena de sabor. Esta receta, cuyos pasos están diseñados para facilitar la experiencia en la cocina, promete conquistar cualquier paladar en muy poco tiempo, de acuerdo con la información recogida.

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El proceso comienza con la elección de 500 gramos de pechuga de pollo cortada en cubos, que se adoban con sal y pimienta al gusto. Luego, se añaden una cucharada de mostaza y otra de miel, lo que aporta un toque agridulce característico y permite que los sabores penetren en la carne, siempre y cuando se deje marinar por 20 minutos.

La preparación se sigue calentando aceite de oliva o, si se prefiere, mantequilla en una sartén. Una vez caliente, los cubos de pollo marinados se cocinan hasta que alcanzan un dorado uniforme, momento en el que se retiran del fuego para evitar que se resequen.

Mientras se enfría ligeramente el pollo, cada tortilla de trigo (se sugieren cuatro porciones) se barniza con mantequilla fundida, lo que añade suavidad y sabor. Luego, sobre cada tortilla se esparce una porción de queso mozzarella rallado y los trocitos de pollo. El siguiente paso consiste en enrollar cuidadosamente cada tortilla, formando así los característicos rollitos de la receta.

La parte final es clave: los rollitos ya formados se untan por fuera, una vez más, con mantequilla, y se espolvorean con queso parmesano rallado, lo que crea una capa exterior crujiente tras la cocción. Posteriormente, se llevan a la freidora de aire a una temperatura de 180 grados Celsius, durante 8 a 10 minutos, hasta que estén bien dorados. Este método de cocción, que resalta la textura, permite disfrutar el plato caliente, ideal para cualquier ocasión.

La receta presentada cumple con el propósito de ser práctica y versátil; puede adaptarse fácilmente a las porciones requeridas y combina ingredientes comunes en la despensa colombiana. Además, quienes deseen compartir sus propias versiones de recetas pueden hacerlo al correo de Tatiana Gómez Fuentes, como se indica.

¿Cómo hacer que los rollitos de pollo y queso queden dorados en la freidora de aire?

Para que los rollitos de pollo y queso adquieran ese color dorado característico y un exterior crujiente en la freidora de aire, es fundamental barnizarlos por fuera con mantequilla y espolvorearlos con queso parmesano rallado antes de llevarlos al aparato. Mantener la freidora a 180 °C por 8 a 10 minutos asegura un resultado óptimo.

¿Qué tipos de quesos se pueden usar en los rollitos de pollo y queso?

La receta aconseja utilizar queso mozzarella rallado como relleno por su suavidad, además de queso parmesano rallado para el exterior, lo que brinda un contraste de texturas. Estos quesos resaltan el sabor del pollo y ofrecen una experiencia cremosa por dentro y crujiente por fuera.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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