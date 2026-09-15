Por: El Espectador

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La Contraloría de Bogotá reveló un hallazgo fiscal por más de 6.643 millones de pesos colombianos (COP) en la adquisición de siete máquinas extintoras destinadas al Cuerpo Oficial de Bomberos de la ciudad. De acuerdo con la entidad, este señalamiento podría configurarse como un detrimento patrimonial para Bogotá, ya que la investigación evidenció irregularidades relevantes. Según reportó la Contraloría de Bogotá, la anomalía surgió tras auditar la gestión de los pasivos exigibles de las vigencias 2020 a 2025, encontrando que la entidad realizó un pago anticipado equivalente al 49 % del valor del contrato, a pesar de que los vehículos no fueron entregados dentro del plazo pactado.

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La Contraloría explicó que "factores como deficiencias en la vigilancia contractual y omisión en la aplicación oportuna de las cláusulas de apremio por parte de la supervisión derivaron en el vencimiento del plazo de ejecución sin el cumplimiento del objeto del contrato". La supervisión no logró garantizar el recibo de los bienes, pese a las múltiples suspensiones y prórrogas otorgadas. La irregularidad, que empezó a ser analizada en 2024 mediante herramientas de analítica de datos y por denuncias originadas en el Concejo de Bogotá, ha sido objeto de seguimiento y finalmente desencadenó una incidencia disciplinaria y fiscal.

Aunque las máquinas extintoras fueron entregadas el 15 de mayo de 2026, la entrega debía efectuarse no más allá del 28 de febrero de 2024, como contemplaba el contrato 588, suscrito en diciembre de 2022 entre la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos y la Unión Temporal Extintor 4X4. El monto total del contrato ascendía a 14.336 millones de pesos, y el proceso estuvo marcado por cinco suspensiones entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Uno de los motivos fue una inhabilidad sobrevenida de 7M Group, una de las empresas participantes, a raíz de sanciones asociadas a otros contratos, lo que llevó a solicitar la cesión del 50 % de participación al grupo KPN Colombia S.A.S., reactivando el proceso tras casi seis meses de suspensión.

La directora de Bomberos de Bogotá, Paula Henao, relató en entrevista para El Espectador que ella recibió el contrato cuando el pago anticipado ya había sido desembolsado y que no participó en la estructuración de esa modalidad financiera. Además, indicó que el anticipo está respaldado por una póliza del 100 % que aún no ha sido aplicada. La concejal María Victoria Vargas cuestionó el retraso en las sanciones, argumentando que el proceso sancionatorio debió iniciarse mucho antes del 2024, mientras que Henao defendió que la medida se adoptó en el momento oportuno.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál fue la causa principal del hallazgo fiscal en la compra de las máquinas extintoras en Bogotá?

La Contraloría de Bogotá identificó como causa principal del hallazgo fiscal el pago anticipado de casi la mitad del valor total del contrato sin que se hubiera cumplido la entrega pactada de los vehículos, sumado a la falta de vigilancia contractual y omisión de las sanciones correspondientes dentro de los plazos establecidos, lo que podría haber significado un perjuicio para los recursos públicos de la ciudad.

¿Quiénes estuvieron involucrados y qué consecuencias disciplinarias se derivaron del contrato de las máquinas extintoras?

El contrato de las máquinas extintoras fue firmado entre la Unidad Administrativa Especial del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá y la Unión Temporal Extintor 4X4, donde la empresa 7M Group tuvo que ceder su participación tras sanciones en otros contratos. El caso derivó en una incidencia disciplinaria, pues la Contraloría considera que podría configurarse un detrimento patrimonial, aunque las sanciones o procesos específicos aún están en seguimiento por la entidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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