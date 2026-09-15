Por: El Espectador

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Una versión innovadora de la tradicional salchicha se muestra en esta receta de inspiración latinoamericana, que utiliza salmón como ingrediente principal. El plato, pensado para dos porciones, propone una combinación diferente al preparar una salchicha casera de salmón acompañada de un fresco pico de mango. El salmón, apreciado desde la antigüedad por su sabor y aporte nutricional, tiene una historia extendida: de acuerdo con la información, los vikingos, durante el siglo XIII en Escandinavia, lo pescaban como fuente estable de proteína; siglos después, en Japón, fue incorporado en preparaciones como el sushi, actividad que se registra desde el siglo XVIII.

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Para la preparación, se requieren ingredientes sencillos: 150 gramos de filete de salmón sin piel, una clara de huevo, una cucharada de fécula de maíz (también conocida como maicena), sal y pimienta al gusto. Se inicia cortando el salmón en trozos para procesarlo brevemente con sal y pimienta. Luego se incorpora la clara de huevo y la maicena, logrando una mezcla homogénea. Esta pasta se coloca sobre un plástico para alimentos y se enrolla cuidadosamente, dándole forma de salchicha.

El siguiente paso es la cocción en agua caliente, sin llegar a hervir, por aproximadamente 10 minutos, después de lo cual se deja enfriar la pieza. Una vez fría, la salchicha se dora en sartén para conseguir un exterior atractivo y sabroso.

El acompañamiento, conocido como “pico de mango”, se prepara mezclando un mango maduro cortado en cubos, una cuarta parte de cebolla finamente picada, dos cucharadas de cilantro picado, el zumo de un limón con sal y pimienta al gusto. Este pico agrega un contraste dulce y fresco al plato.

Para montar el perro caliente, se colocan las salchichas de salmón en pan especial, se cubren con el pico de mango, suero costeño y salsa picante según preferencia. El resultado es una combinación que resalta el sabor suave del salmón con la acidez y frescura de la fruta, sumando tradición y creatividad en un solo plato.

Según la información, si usted disfruta crear recetas originales, puede enviar sus propuestas gastronómicas a Tatiana Gómez Fuentes, en el correo oficial brindado por El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo preparar una salchicha casera de salmón?

Para hacer una salchicha casera de salmón, debe procesar filete de salmón con sal y pimienta, luego añadir clara de huevo y fécula de maíz hasta obtener una mezcla homogénea. Después, forme la salchicha enrollando la pasta en plástico para alimentos y cocínela en agua caliente durante 10 minutos, evitando que hierva. Finalmente, deje enfriar y dore en sartén antes de servir.

¿Cuál es el origen del salmón en la cocina internacional?

De acuerdo con el texto, el salmón es originario de los océanos del hemisferio norte y fue consumido desde la antigüedad, especialmente por los vikingos en Escandinavia como fuente de proteína en el siglo XIII. Más adelante, en el siglo XVIII, Japón lo incorporó en recetas como el sushi, destacando su valor nutricional y variedad gastronómica.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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