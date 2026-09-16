Por: Noticiero 90 minutos

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Para los ciudadanos colombianos que proyectan viajar a España en los próximos meses, tener claridad sobre los requisitos migratorios y la documentación exigida resulta fundamental. Según información presentada por 90 Minutos, la verificación de papeles no solo se da en los puntos de control fronterizo en España, sino que, incluso, puede iniciar en el aeropuerto de origen. Así, presentar algún inconveniente con el pasaporte o los soportes exigidos podría significar la imposibilidad de embarcarse o, posteriormente, ingresar al territorio español.

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Uno de los aspectos clave para quienes viajan como turistas es contar con un pasaporte vigente, expedido dentro de los últimos 10 años y cuya validez sea de al menos tres meses posteriores a la fecha estimada de salida del espacio Schengen, grupo de países europeos que comparten políticas comunes de migración y fronteras. Solo cumplir con la vigencia hasta el día del viaje no es suficiente. Además, es esencial que el documento esté en condiciones físicas óptimas; si muestra señales de vencimiento, deterioro, rotura o si la información personal resulta ilegible, podría generar contratiempos en los controles migratorios, como indica la fuente citada.

La rigurosidad no solo recae en las autoridades españolas. Las aerolíneas están autorizadas a efectuar controles y verificaciones antes del abordaje. Si se identifica alguna irregularidad en los documentos, el pasajero puede ser impedido de abordar, lo que representa una complicación adicional para quienes viajan desde Colombia. Por otro lado, España ha fortalecido sus sistemas de control fronterizo, incorporando mecanismos digitales y biométricos que permiten registrar entradas y salidas del espacio Schengen, fortaleciendo así la seguridad y la trazabilidad de los movimientos migratorios.

Aparte de los requerimientos relacionados con el pasaporte, se recomienda llevar documentación que respalde tanto el motivo del viaje como las condiciones de estadía. Entre estos, se destacan soportes de alojamiento, boleto de regreso y pruebas de solvencia económica, útiles en caso de ser requeridos durante el control de ingreso. Antes de adquirir tiquetes o confirmar reservas de viaje, lo indicado es revisar la fecha de expedición y vencimiento del pasaporte, así como chequear el estado físico del documento. En caso de estar próximo a vencer o presentar daños, se sugiere tramitar la renovación con tiempo suficiente. Por último, consultar directamente con la aerolínea los requisitos particulares para el itinerario puede evitar tropiezos antes del embarque.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los requisitos del pasaporte para ingresar a España desde Colombia?

Los requisitos del pasaporte para ingresar a España incluyen que el documento haya sido expedido en los últimos 10 años y tenga una vigencia mínima de tres meses después de la fecha estimada de salida del espacio Schengen. Además, debe estar en óptimas condiciones físicas y con información perfectamente legible, según lo informado por 90 Minutos.

¿Qué documentos adicionales podrían solicitar en controles migratorios en España?

Además del pasaporte vigente, pueden solicitar comprobantes de alojamiento, tiquete de regreso y soportes que demuestren recursos económicos disponibles durante la estancia en España. Estos documentos son útiles para acreditar el propósito y las condiciones del viaje ante las autoridades migratorias en el control fronterizo.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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