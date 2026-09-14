Los viajeros colombianos, venezolanos y ecuatorianos que tengan previsto desplazarse a España deberán revisar cuidadosamente las condiciones de su pasaporte antes de abordar el avión. Las autoridades españolas mantienen controles sobre la documentación de los ciudadanos extranjeros y pueden impedir el ingreso cuando no se cumplen los requisitos establecidos para cruzar la frontera.

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De acuerdo con el Ministerio del Interior de España, las personas extranjeras que pretendan ingresar al país deben contar con un pasaporte o documento de viaje válido y vigente. Para los viajeros no residentes en el espacio Schengen, el documento debe haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada y tener una vigencia de al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen.

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¿Qué pasa si el pasaporte está vencido?

Uno de los principales riesgos para los viajeros aparece cuando el pasaporte está vencido o no cumple con el periodo mínimo de vigencia exigido.

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En estos casos, el pasajero puede encontrarse con inconvenientes incluso antes de llegar a España, debido a los controles que realizan las compañías aéreas y las autoridades encargadas de verificar la documentación de viaje.

Además de la vigencia, el documento debe permitir identificar correctamente a su titular. Un pasaporte deteriorado, con información ilegible o que no permita comprobar adecuadamente la identidad puede generar problemas durante el viaje.

Pasaporte debe tener mínimo tres meses de vigencia

La regla que deben tener especialmente presente quienes viajen a España es la conocida como regla de los tres meses.

El documento de viaje debe conservar una validez mínima de tres meses posteriores a la fecha en la que el pasajero tenga previsto abandonar el territorio de los Estados miembros del espacio Schengen. También debe haber sido expedido dentro de los 10 años anteriores a la fecha de entrada.

Por ejemplo, si una persona tiene previsto salir del espacio Schengen el 15 de diciembre, su pasaporte debería continuar vigente al menos hasta el 15 de marzo del año siguiente.

Los ciudadanos colombianos pueden ingresar a España y permanecer en el espacio Schengen por un máximo de 90 días dentro de un periodo de 180 días sin necesidad de solicitar una visa de corta duración.

Sin embargo, esto no significa que puedan viajar únicamente con el pasaporte. El documento debe cumplir las condiciones de entrada establecidas por las autoridades europeas. El Consulado de España en Bogotá recuerda que los colombianos deben viajar con un pasaporte cuya vigencia mínima sea de tres meses al momento de abandonar España o el espacio Schengen.

Además, las autoridades pueden exigir otros documentos relacionados con el propósito y las condiciones de la estancia. En el caso de los ciudadanos venezolanos, también resulta fundamental viajar con documentación vigente que cumpla las condiciones exigidas para el ingreso al espacio Schengen.

El Consulado de España en Caracas establece, para los trámites de visado Schengen, que el pasaporte debe ser válido al menos tres meses después de la fecha prevista de salida del territorio Schengen y no puede haber sido expedido hace más de 10 años.

Además, existen requisitos específicos relacionados con la salida de Venezuela. El Ministerio de Asuntos Exteriores español recuerda que los ciudadanos con doble nacionalidad hispano-venezolana deben salir de Venezuela utilizando el pasaporte venezolano, incluso si también cuentan con pasaporte español.

¿Qué documentos pueden generar problemas?

Antes de viajar, es recomendable revisar especialmente:

Pasaporte vencido: no cumple el requisito general de estar vigente.

no cumple el requisito general de estar vigente. Menos de tres meses de vigencia: puede incumplir las condiciones de entrada al espacio Schengen.

puede incumplir las condiciones de entrada al espacio Schengen. Pasaporte expedido hace más de 10 años: no cumple el criterio establecido para la entrada de viajeros no residentes.

no cumple el criterio establecido para la entrada de viajeros no residentes. Documento deteriorado: si el estado del pasaporte dificulta verificar la identidad o los datos del titular, puede generar inconvenientes.

si el estado del pasaporte dificulta verificar la identidad o los datos del titular, puede generar inconvenientes. Información ilegible o dañada: puede dificultar los controles fronterizos.

puede dificultar los controles fronterizos. Falta de otros documentos exigibles: dependiendo del caso, también pueden solicitarse pruebas sobre alojamiento, motivo del viaje, recursos económicos o billete de regreso.

España mantiene controles en las fronteras

El control documental forma parte de las reglas aplicables al ingreso al espacio Schengen. El Ministerio del Interior español establece que los viajeros procedentes de terceros países deben pasar por los puestos fronterizos habilitados y presentar un documento de viaje válido.

España también está incorporando sistemas digitales y biométricos dentro de la gestión de las fronteras exteriores europeas, lo que supone una mayor verificación de la información de los pasajeros.

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Por eso, antes de viajar, las autoridades recomiendan comprobar la fecha exacta de vencimiento del pasaporte, los requisitos de entrada y las condiciones particulares de la aerolínea.

Aunque una persona tenga permitido viajar sin visa, eso no garantiza automáticamente su entrada a España. El cumplimiento de los requisitos de frontera continúa siendo obligatorio.

Por esta razón, colombianos, venezolanos y ecuatorianos que tengan planeado viajar deberían verificar la vigencia y el estado de su pasaporte con suficiente anticipación y revisar las condiciones específicas aplicables a su situación.

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