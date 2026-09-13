Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

Las autoridades japonesas decidieron elevar el nivel de alerta volcánica en el monte Tokachi, ubicado al norte del país en la isla de Hokkaido, luego de observar un aumento significativo en la actividad sísmica durante los últimos días. De acuerdo con la Agencia Meteorológica de Japón (JMA, por sus siglas en inglés), la alerta alcanzó el nivel 3 en una escala máxima de 5, lo que implica restricciones inmediatas de acceso a esa montaña ante el riesgo asociado a una posible erupción. Este nivel de alerta prohíbe el ingreso a zonas cercanas al cráter 62-2 y advierte sobre la expulsión potencial de grandes rocas volcánicas en trayectorias balísticas, capaces de recorrer hasta tres kilómetros desde el cráter.

Sigue a PULZO en Discover

La decisión de aumentar el nivel de precaución se tomó después de que el Observatorio Meteorológico Regional de Sapporo reportara, desde el 17 de agosto, al menos cinco sismos volcánicos de gran magnitud en el área. Así lo confirmó dicho observatorio, que detalló que las autoridades locales cerraron un tramo de carretera de 5,6 kilómetros al pie del volcán y emitieron una orden de evacuación en la zona de Fukiage Onsen, dentro del municipio de Kamifurano. Yuji Takahashi, coordinador de Medidas de Respuesta Volcánica del observatorio, pidió a la población mantenerse alerta y seguir estrictamente las instrucciones de las autoridades.

Según la información divulgada por medios japoneses, es la primera vez que un volcán activo de Hokkaido alcanza el nivel 3 de alerta. Sin embargo, el Observatorio Meteorológico Regional de Sapporo aclaró que este aumento de nivel no significa que una erupción sea inminente, aunque admitió la posibilidad de que la actividad volcánica evolucione y derive en un evento de mayor escala. La vigilancia sobre el monte Tokachi permanece desde marzo de este año, y residentes locales han señalado una mayor presencia de humo volcánico, observable incluso en días despejados.

El monte Tokachi ya había presentado una erupción en julio, la primera en más de 20 años, pero no hubo reportes de daños. Este volcán, sin embargo, cuenta con un trágico antecedente: en 1926, una erupción provocó un deslizamiento mortal que causó la muerte de 144 personas. Japón, al estar situado en el Anillo de Fuego del Pacífico, alberga según la JMA alrededor de 110 volcanes activos. Esta agencia califica como activos a los volcanes que han entrado en erupción en los últimos 10.000 años o aquellos en los que se detectan fumarolas recientes.

Por ahora, las autoridades mantienen la vigilancia sobre el monte Tokachi y las restricciones en curso, atentos a cualquier evolución que obligue a nuevas medidas de emergencia.

¿Por qué se elevó la alerta del volcán Tokachi en Hokkaido, Japón?

La alerta del monte Tokachi se elevó principalmente porque se presentaron cinco sismos volcánicos de gran magnitud desde el 17 de agosto, lo que hizo que la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y el Observatorio Meteorológico Regional de Sapporo adoptaran medidas preventivas y restrictivas ante el riesgo de una posible erupción.

¿Cuál es el peligro de una posible erupción del monte Tokachi?

El principal peligro radica en la expulsión de grandes rocas volcánicas que podrían ser lanzadas hasta tres kilómetros desde el cráter, además del posible impacto de aludes, como ya ocurrió en 1926, cuando una erupción del Tokachi provocó la muerte de 144 personas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.