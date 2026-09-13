Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un trágico incendio ocurrido la noche del sábado 12 de septiembre dejó como saldo la muerte de 16 adultos mayores en un hogar geriátrico, ubicado en Pitrufquén, Chile. El incidente se registró en la residencia destinada a personas de la tercera edad, donde, según información proporcionada, las llamas se propagaron velozmente y complicaron aún más la evacuación, ya que muchos de los residentes presentaban serias dificultades de movilidad.

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La gravedad de la situación se evidenció cuando los cuerpos de las 16 personas fueron encontrados calcinados dentro de la estructura, mientras que otras diez lograron ser rescatadas con vida, gracias principalmente a la labor de una trabajadora del establecimiento. De inmediato, los sobrevivientes recibieron asistencia médica en un centro especializado, tras haber logrado salir del recinto en medio de las llamas.

La tragedia adquirió un matiz aún más complejo con la revelación posterior de antecedentes del hogar de paso. Las autoridades informaron que el establecimiento acumulaba procesos administrativos por incumplimientos desde hacía varios años. En ocasiones anteriores, este hogar había recibido diferentes sanciones por infracciones a las normativas y, producto de ello, incluso había sido cerrado temporalmente. El historial de sanciones y el funcionamiento cuestionado por parte de las entidades encargadas se convirtieron en información clave para entender la dimensión del desastre.

Actualmente, la Fiscalía está a cargo de las diligencias investigativas para esclarecer las causas del incendio. Las autoridades buscan determinar el punto de inicio del fuego y qué elementos posibilitaron su rápida propagación por todo el hogar, considerando las condiciones de las instalaciones y el historial previo de irregularidades administrativas. Hasta el momento, la investigación también analiza cómo se desenvolvieron los primeros minutos del siniestro y si los antecedentes de sanciones pudieron tener relación directa o indirecta con la tragedia que afectó a los adultos mayores residentes en el hogar de Pitrufquén.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué tenía antecedentes el hogar de ancianos de Pitrufquén donde ocurrió el incendio?

Las autoridades informaron que el hogar de ancianos de Pitrufquén estaba bajo observación debido a que acumulaba procesos administrativos y sanciones por incumplimientos en años anteriores. Incluso, en el pasado el establecimiento había sido cerrado temporalmente por diferentes infracciones a las normas, lo que generaba cuestionamientos sobre su funcionamiento.

¿Cuántas personas sobrevivieron al incendio en el ancianato de Pitrufquén y cómo fueron rescatadas?

En el incendio ocurrido en el hogar de Pitrufquén, diez personas lograron sobrevivir y fueron rescatadas en medio de la emergencia, principalmente con la ayuda de una trabajadora del hogar geriátrico. Posteriormente, estos sobrevivientes recibieron atención médica en un centro asistencial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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