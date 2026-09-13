Un adolescente de 15 años es investigado en Quilmes, Argentina, por un supuesto plan para atacar con armas de fuego un establecimiento educativo. El caso comenzó a ser investigado después de que el menor hablara sobre sus intenciones durante una conversación con ChatGPT, según informó el medio argentino Hecho en Quilmes.

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La alerta que puso el caso en conocimiento de las autoridades habría sido enviada el 19 de agosto por un representante del FBI en la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Según el reporte, en la conversación el adolescente habría expresado su intención de atacar un colegio y asesinar a compañeros. El supuesto hecho estaba pensado inicialmente para 2027, aunque también habría contemplado la posibilidad de adelantarlo.

Tras recibir la información, la Policía Federal Argentina inició una investigación que incluyó búsquedas en internet y labores en terreno. Los agentes utilizaron técnicas de inteligencia de fuentes abiertas, conocidas como Osint, para identificar al menor y establecer que se encontraba en Quilmes.

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Con los elementos obtenidos durante las pesquisas, intervino la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 1. Posteriormente, un juez autorizó un allanamiento en la vivienda donde residía el adolescente, procedimiento en el que participaron integrantes de la Policía Federal.

Durante la diligencia fueron encontrados dos teléfonos celulares, además de guantes, prendas de camuflaje, una balaclava, un pasamontañas y gafas de protección. Todos estos elementos quedaron bajo custodia judicial para determinar si tienen alguna relación con el supuesto plan que es materia de investigación.

Después del allanamiento, el adolescente y sus padres fueron citados por la Fiscalía. Las autoridades mantuvieron bajo reserva la identidad del menor y dejaron los objetos incautados a disposición de la Justicia, dentro de una causa abierta por el delito de “Intimidación Pública”, mientras continúan las investigaciones para establecer qué tan avanzado estaba el supuesto plan y si existía una intención concreta de llevarlo a cabo.

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