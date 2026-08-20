El presidente de Argentina, Javier Milei, volvió a encender el debate sobre el aborto legal en su país con una expresión que no tardó en generar reacciones. Durante una exposición sobre economía y crecimiento, el mandatario se refirió a la interrupción voluntaria del embarazo con una frase que muchos calificaron de extrema: “esa pasión por asesinar niños en el vientre de la madre”.

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La declaración surgió en el marco de un análisis económico en el que Milei vinculó la demografía con el rendimiento productivo del país. De acuerdo con sus palabras, el mercado laboral y la evolución de la población son factores determinantes para el crecimiento, y en ese contexto apuntó directamente contra la ley de aborto legal, seguro y gratuito aprobada en Argentina en 2020, conocida popularmente por el símbolo del pañuelo verde.

#Mundo | El presidente de Argentina, Javier Milei, culpó a las feministas, la legalización del aborto y la ‘pasión por asesinar niños en el vientre de la madre’ de causar baja natalidad y traer consecuencias para el sistema pensional en el país. Vía @EddyMosquera0… pic.twitter.com/LchPGepniN — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 20, 2026

Con esta postura, el presidente libertario reafirma su rechazo histórico al aborto, al que no solo ubica como una cuestión moral o ideológica, sino que ahora presenta como una variable con consecuencias directas sobre la economía y la sostenibilidad del Estado argentino. La elección del término “asesinar” en lugar de cualquier eufemismo refleja la radicalidad con la que Milei aborda este debate, alejándose del lenguaje técnico o institucional que suelen emplear otros mandatarios.

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¿Qué dice la ley de aborto legal en Argentina y cuándo fue aprobada?

Argentina legalizó el aborto voluntario hasta la semana 14 de gestación en diciembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández. La norma fue el resultado de años de movilización feminista liderada por el movimiento del pañuelo verde, y convirtió al país en uno de los primeros de América Latina en dar ese paso legislativo.

¿Cuál es la situación real de la natalidad en Argentina según datos oficiales?

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Argentina ha registrado una tendencia sostenida a la baja en su tasa de fecundidad en la última década, fenómeno que también se observa en otros países de la región y que los demógrafos atribuyen a factores como la urbanización, el acceso a la educación y la crisis económica, no exclusivamente a la legalización del aborto.

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