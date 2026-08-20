Los restos de 40 menores de edad fueron trasladados este miércoles al Cementerio de la Esperanza, en La Guaira, Venezuela, después de permanecer más de 50 días en una morgue improvisada.

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(Vea también: Hermanos sobrevivieron a terremoto en Venezuela, perdieron familiares y ahora reviven tragedia en Colombia)

Los cuerpos se encontraban en Los Silos del Puerto de La Guaira, un espacio que fue habilitado temporalmente para almacenar los restos de las víctimas tras los terremotos registrados el pasado 24 de junio.

Según la información publicada por El Nacional, el traslado se produjo durante la tarde y estuvo acompañado por un operativo de organismos forenses.

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Varias carrozas fúnebres adornadas con globos blancos salieron desde la morgue improvisada rumbo al camposanto. Las acompañaron patrullas del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf).

El procedimiento marca uno de los momentos posteriores a la tragedia que más ha impactado a las familias de las víctimas, especialmente porque ocurrió cuando todavía continúan las labores para recuperar cuerpos entre los restos de edificaciones destruidas.

Mi Dios… @ChacoCma @GastonLevar @carlosmarin_tv #19Ago | A LA ESPERANZA cuerpos sin reclamar de 40 niños Los cuerpos sin reclamar de 40 niños fueron trasladados para su inhumación en el Cementerio de La Esperanza, en Carayaca, durante la tarde de este martes. Los restos de… pic.twitter.com/Ox3Lv2hofh — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) August 19, 2026

Más de 50 días después de los terremotos

Los restos de los menores permanecieron durante semanas en los silos del puerto, mientras avanzaban los procesos relacionados con la identificación y disposición de las víctimas.

La tragedia ocurrió el 24 de junio, cuando dos fuertes terremotos, de magnitudes 7,2 y 7,5, sacudieron Venezuela y provocaron graves afectaciones en distintas zonas del país.

El traslado de este miércoles se produjo cuando han pasado casi dos meses desde los movimientos sísmicos, pero la emergencia todavía no ha terminado para numerosas familias.

De acuerdo con el reporte citado por El Nacional, algunos familiares continúan esperando la recuperación de los cuerpos de sus seres queridos entre los escombros de las estructuras afectadas.

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