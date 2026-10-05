Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Una alerta sanitaria provocó preocupación en Siberia, Rusia, tras el deceso de Daria Shipilova, técnica de laboratorio de 28 años quien trabajaba en el Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk. De acuerdo con información reseñada en reportes internacionales, Shipilova falleció días después de haber sido hospitalizada el 29 de septiembre, sufriendo una neumonía de causa aún no aclarada oficialmente. Su empleo, directamente vinculado al estudio de agentes infecciosos asociados a la peste, llevó a que surgieran diversas versiones y rumores en la opinión pública sobre la posibilidad de un brote de peste pulmonar.

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Sin embargo, a pesar de la preocupación inicial, las autoridades rusas no han confirmado que la causa exacta del fallecimiento haya sido peste pulmonar. Según la autoridad sanitaria Rospotrebnadzor, no se hallaron microorganismos vinculados con las labores de Shipilova ni se registraron accidentes con patógenos en el instituto. Además, tanto en la ciudad de Irkutsk como en la vecina Shelekhov, las autoridades establecieron medidas de vigilancia epidemiológica y declararon cuarentena en varios hospitales, incluyendo el centro donde la mujer fue atendida y otros hospitales generales y pediátricos de la región. El control se extendió fuera de los hospitales, imponiéndose el uso obligatorio de tapabocas en una planta de aluminio de Shelekhov como parte de las acciones preventivas.

Datos divulgados señalan que cerca de 200 personas con posible contacto con la paciente han sido sometidas a observación médica y, hasta el momento, no se han identificado síntomas compatibles con la enfermedad en estos individuos. Las restricciones incluyen el control de visitas, el monitoreo de personas en áreas hospitalarias y limitaciones adicionales mientras se esclarece el caso.

La fiebre de rumores se incrementó en redes sociales y medios, impulsados tanto por versiones sobre un accidente de laboratorio como por la hipótesis de que la enfermedad pudo haberse contraído en un viaje reciente a Tailandia. Incluso autoridades regionales inicialmente mencionaron la peste pulmonar como causa probable, aunque más tarde rectificaron, insistiendo en la ausencia de pruebas contundentes. Por ahora, las pruebas realizadas a contactos y el monitoreo oficial refuerzan la postura del Gobierno ruso, que llama a la calma y pide a la población consultar únicamente información oficial mientras una comisión especial investiga lo sucedido.

¿Qué es la peste pulmonar y cómo se transmite?

La peste pulmonar es una de las variantes más graves de la enfermedad causada por la bacteria Yersinia pestis. A diferencia de otras formas de peste, esta puede transmitirse de persona a persona a través de gotas respiratorias, lo que incrementa su peligrosidad al propagarse por el aire en espacios cerrados o mediante contacto cercano. Es fundamental detectarla oportunamente, ya que responde a tratamiento con antibióticos si se atiende de forma inmediata.

¿En qué consisten las medidas de cuarentena y vigilancia epidemiológica aplicadas en Siberia?

Según reportes oficiales, tras el fallecimiento de la trabajadora del Instituto de Investigación contra la Peste de Irkutsk, las autoridades implementaron una cuarentena estricta en hospitales de Shelekhov e Irkutsk, restricción de visitas y control médico a cerca de 200 personas que tuvieron algún tipo de contacto con la paciente. Además, se exigió el uso de tapabocas en instalaciones industriales cercanas. Hasta la fecha, ninguna de las personas monitoreadas ha presentado síntomas sospechosos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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