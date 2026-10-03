Una revisión del nuevo Gobierno sobre la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) abrió interrogantes sobre los controles aplicados al personal de la entidad durante el Gobierno de Gustavo Petro.

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Se trata de una auditoría forense conocida por Semana identificó funcionarios con doble nacionalidad, principalmente colombiana y venezolana, y expuso sospechas sobre la forma en que algunos habrían obtenido sus registros civiles en Colombia.

Según reveló ese medio, los investigadores encontraron casos en los que el registro de nacimiento se habría expedido apenas dos horas después del nacimiento. Este dato despertó sospechas sobre la autenticidad de los documentos y llevó a examinar si algunas personas nacidas en Venezuela habrían sido registradas irregularmente como colombianas.

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Por ahora, estas circunstancias corresponden a hipótesis identificadas durante la revisión y no permiten concluir, por sí solas, que los documentos sean falsos o que exista una responsabilidad penal de los funcionarios mencionados. La verificación de los registros y de las circunstancias en que fueron expedidos será clave para establecer qué ocurrió en cada caso.

¿Qué encontró la auditoría sobre la presencia extranjera en la DNI?

El informe también planteó una posible injerencia de agentes extranjeros en la entidad. De acuerdo con la publicación de Semana, los investigadores señalaron una “sospecha fundada” sobre la presencia de integrantes de organismos de inteligencia de Rusia, Irán, Cuba y Venezuela que habrían tenido acceso o influencia dentro de la institución.

La revisión puso especial atención en dos viajes a Rusia realizados en 2025, durante los cuales, según el informe citado por Semana, al menos dos grupos de hasta diez funcionarios de la DNI habrían recibido entrenamiento del Servicio Federal de Seguridad ruso, conocido como FSB.

El medio recordó que, hasta el 7 de agosto de 2022, Colombia monitoreaba a esos países al considerarlos una amenaza. La auditoría busca establecer qué tipo de contactos se produjeron, cuál fue su alcance y si comprometieron información reservada de la inteligencia estatal.

Alertas por acceso a información reservada y seguridad digital

Entre los hallazgos divulgados también figuran advertencias sobre la seguridad de los sistemas informáticos y el manejo de información confidencial. Según Semana, la auditoría identificó debilidades en los controles de acceso a documentos físicos y digitales, así como posibles fallas en los protocolos para ingresar a las instalaciones y supervisar los activos de la entidad.

El documento citado por ese medio plantea que la infraestructura tecnológica necesita una transformación estructural en materia de gobernanza, arquitectura y protección de la información. Estas deficiencias, de confirmarse, podrían afectar la capacidad de la DNI para proteger datos sensibles y cumplir sus funciones de inteligencia.

La revisión también habría identificado funcionarios considerados de riesgo por posibles vínculos con grupos armados organizados y eventuales posibilidades de filtración de información. Corresponderá a las autoridades competentes establecer si hubo conductas ilegales, quiénes participaron y qué consecuencias tuvieron.

Auditoría alertó por funcionarios de la DNI y fallas de ciberseguridad

La revisión forense también advirtió sobre servidores públicos de la Dirección Nacional de Inteligencia que estarían “relacionados con posibles vínculos con grupos armados organizados”. Según el documento citado por Semana, diez de esas personas representarían un “alto riesgo de fuga de información”, una alerta relacionada con la protección de datos reservados y las funciones de contrainteligencia de la entidad.

A este señalamiento se suma el estado de los sistemas informáticos. La auditoría calificó como “vulnerable” el sistema de ciberseguridad de la DNI y advirtió que varias personas habrían accedido sin autorización a información física, digital y verbal.

El informe también identificó un debilitamiento de los protocolos para controlar el ingreso a las instalaciones y supervisar los activos institucionales. Estas fallas, según los hallazgos divulgados, plantean interrogantes sobre los mecanismos empleados para proteger información sensible y evitar que personas sin autorización conocieran datos de la entidad.

La auditoría sostuvo que la gestión tecnológica y de seguridad digital necesita una transformación estructural, con cambios en la gobernanza, la arquitectura tecnológica y la protección de la información. Sin embargo, los posibles vínculos con organizaciones armadas y las presuntas filtraciones requieren verificaciones adicionales para establecer responsabilidades individuales y determinar si se cometieron irregularidades.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.