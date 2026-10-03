Comprar una vivienda usada también puede ser una alternativa para quienes buscan acceder a un crédito del Fondo Nacional del Ahorro (FNA). La entidad ofrece financiación para adquirir casas y apartamentos en distintas zonas de Colombia, sin que la antigüedad del inmueble sea una condición para acceder a esta modalidad.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lanzan remates de casas y apartamentos desde $ 68 millones en Colombia: así puede acceder)

El monto aprobado depende de varios factores, entre ellos el valor comercial de la propiedad, los ingresos del solicitante y su capacidad para asumir las cuotas. Por eso, antes de iniciar el trámite, es importante conocer el porcentaje que financia la entidad y las condiciones que deben cumplir quienes presentan la solicitud.

¿Cuánto dinero presta el FNA para comprar vivienda usada?

El Fondo Nacional del Ahorro financia hasta el 90 % del valor comercial del inmueble. Esto significa que el comprador debe contemplar recursos propios para cubrir una cuota inicial y otros gastos asociados con la adquisición, según las condiciones de la negociación.

Lee También

Por ejemplo, si una vivienda tiene un valor comercial de $200 millones, el porcentaje máximo de financiación equivaldría a $180 millones. Sin embargo, esta cifra es ilustrativa: el monto definitivo depende de la evaluación financiera del solicitante y del estudio que haga la entidad sobre la propiedad.

Los plazos también varían según la modalidad elegida. El FNA contempla periodos de entre cinco y 30 años para créditos en UVR, mientras que los préstamos en pesos pueden extenderse hasta 20 años. La oferta aplica para viviendas de interés prioritario (VIP), de interés social (VIS) y aquellas que superan esos rangos.

Requisitos para solicitar el crédito de vivienda usada

Quienes quieran acceder a esta financiación deben estar afiliados al FNA, ya sea mediante sus cesantías o a través del ahorro voluntario. Además, deben cumplir con las condiciones de edad, ingresos y capacidad de pago establecidas por la entidad.

Estos son los requisitos básicos publicados por el Fondo Nacional del Ahorro:

Tener entre 18 y 75 años.

Estar afiliado mediante cesantías o ahorro voluntario.

Demostrar ingresos y capacidad para asumir la obligación financiera.

Contar con cesantías libres de embargos o pignoraciones externas, cuando se utilicen para el trámite.

Autorizar por escrito la consulta y el reporte del comportamiento crediticio ante las centrales de información.

Diligenciar el formulario de solicitud y entregar los documentos correspondientes al tipo de solicitante.

Si el crédito se pide de manera conjunta con otra persona, ambos solicitantes deben cumplir las condiciones exigidas por el FNA.

Documentos necesarios para comprar una casa usada

Además de acreditar las condiciones financieras, el interesado debe presentar documentos relacionados con la vivienda que desea comprar. Esta revisión permite verificar la situación jurídica del inmueble y establecer su valor comercial.

Entre los soportes solicitados están el certificado de tradición y libertad, la promesa de compraventa con información sobre el precio y la forma de pago, una copia de la escritura pública y las fotocopias de las cédulas de los vendedores.

La entidad también puede pedir documentos asociados con las garantías del crédito, como el pagaré, la autorización de giro, una certificación bancaria y la pignoración de cesantías, si corresponde.

El inmueble debe pasar por un avalúo comercial y un estudio de títulos. Estas etapas permiten revisar tanto su valor como las condiciones legales antes de continuar con la formalización de la compra.

¿Cómo solicitar el crédito ante el Fondo Nacional del Ahorro?

El trámite comienza con la afiliación al FNA mediante el traslado de cesantías o la apertura de una cuenta de ahorro voluntario. Después, el interesado puede revisar su capacidad de endeudamiento con el simulador de crédito de la entidad, una herramienta que permite obtener una estimación del monto al que podría acceder.

El siguiente paso consiste en reunir los documentos personales y financieros, como la cédula, el formulario diligenciado y los soportes de ingresos. La solicitud puede radicarse en un punto de atención o por los canales virtuales habilitados por el Fondo.

Una vez recibida la documentación, la entidad estudia el perfil financiero y determina la viabilidad del préstamo. Si la solicitud avanza, comienza la revisión del inmueble y los trámites para formalizar la compraventa.

La etapa final incluye la firma de la escritura, el registro de la hipoteca y la entrega de los documentos requeridos para el desembolso. La aprobación no depende únicamente del precio de la casa: también está sujeta a la evaluación del solicitante y a que la propiedad cumpla las condiciones exigidas por el FNA.

Precio de las viviendas VIS en Colombia cambiaría

El Ministerio de Vivienda presentó un proyecto de decreto que busca frenar las alzas en el precio de las viviendas VIS. La idea del Gobierno es que quede en máximo 135 salarios mínimos y que desde el inicio del negocio se establezca el precio en pesos colombianos.