Por: EL PILON SA

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El presidente Abelardo de la Espriella y el vicepresidente José Manuel Restrepo revelaron el ‘Libro de la Verdad’, un extenso informe elaborado durante el proceso de empalme presidencial que expone la situación encontrada por el nuevo Gobierno en diferentes sectores de la administración pública. De acuerdo con el Ejecutivo, la construcción de este documento involucró a equipos sectoriales, el Equipo Élite Anticorrupción, los ministros actuales y estuvo bajo la coordinación del Comité Nacional del Empalme Anticorrupción. El diagnóstico parte de 126 casos priorizados, de los cuales 59 fueron seleccionados para estudio detallado.

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Una de las secciones se centra en presuntas irregularidades que, según el Gobierno, pusieron en riesgo la función pública. El informe recopila reportes de cada ministerio y finaliza con los principios que, en palabras de la administración De la Espriella, guiarán la ‘Patria Milagro’. Entre los casos destacados figura el de Air-e, empresa esencial para el servicio eléctrico en Atlántico, Magdalena y La Guajira, que según el documento, pasó de un patrimonio positivo de $2,22 billones en 2023 a uno negativo de $377.662 millones en 2025, sumando pérdidas superiores a $2,59 billones e investigaciones por transferencias y operaciones bajo revisión.

El fenómeno de las nóminas paralelas también fue resaltado, advirtiendo que los contratos de prestación de servicios usados para cubrir labores permanentes podrían haber creado una nómina paralela de hasta 900.000 contratistas al año y un pasivo contingente de más de $5 billones por posibles demandas laborales. El informe remite a una alerta de la Contraloría sobre 521.269 contratos firmados antes de la Ley de Garantías, por un valor de $32,88 billones.

El programa Colombia Mayor fue mencionado en el informe, indicando que no habría recursos suficientes para sus pagos entre agosto y diciembre de 2026, situación que afecta a cerca de tres millones de adultos mayores sin pensión, quienes agotaron el presupuesto en julio y dependían de una cofinanciación que nunca llegó.

El documento también revisó el Fondo Nacional del Ahorro (FNA), advirtiendo de un descalce estructural de $3,7 billones entre activos y pasivos y el crecimiento del deterioro de cartera hasta $613.853 millones. Asimismo, criticó el proyecto de presupuesto para MinCiencias en 2027, que solo tendría recursos para funcionamiento y nada para inversión, afectando la investigación y formación científica.

Otros hallazgos incluyen deudas pendientes con deportistas olímpicos, cuestionamientos a un contrato de planta desalinizadora en Santa Marta, fallas en la titulación de tierras para la Reforma Agraria y la legalidad de una resolución que habilitó jornadas laborales en fines de semana. El informe fue entregado oficialmente en la Fiscalía General de la Nación, quedando en manos de las autoridades para avanzar en investigaciones correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué irregularidades encontró el ‘Libro de la Verdad’ en la nómina paralela del Estado?

El ‘Libro de la Verdad’ identificó que la utilización de contratos de prestación de servicios para cubrir labores permanentes habría generado una nómina paralela de hasta 900.000 contratistas por año, así como un pasivo contingente superior a $5 billones, basado en alertas de la Contraloría y el número elevado de contratos previos a la Ley de Garantías.

¿Por qué el proyecto de presupuesto para MinCiencias en 2027 está en discusión según el informe?

El informe advierte que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 asignaría únicamente cerca de $30.000 millones para funcionamiento de MinCiencias y ningún recurso para inversión, una reducción significativa frente a lo solicitado, lo que podría frenar programas de investigación, entrega de becas y el desarrollo científico en el país.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.