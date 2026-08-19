Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Las labores de pavimentación que se adelantan en Ibagué motivarán una serie de cierres viales este miércoles 19 de agosto. De acuerdo con la información oficial, estas restricciones afectan múltiples puntos estratégicos en diferentes comunas de la ciudad. Las autoridades han solicitado a conductores y motociclistas planificar sus recorridos y tomar vías alternas cuando sea posible, con el fin de evitar demoras y congestiones que puedan afectar la movilidad durante la jornada.

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Entre los sectores prioritarios donde habrá cierres, se encuentran tramos como la calle 115, que irá desde la carrera 17 hasta la 19B en el barrio Tierra Firme. Otro punto clave es la carrera 15, entre calles 120 y 122, correspondiente a la urbanización Praderas del Norte. Además, el barrio El Limonar presentará varias intervenciones: sobre la carrera 6A, desde la calle 56 hasta la 69, y en la calle 57, que va entre carreras 6 y 7. También, la carrera 14, entre calles 111 y 113 en el sector Pacandé, tendrá restricción, así como la calle 11, desde la avenida Mirolindo hasta la carrera 22 Sur, en la zona conocida como Aparco.

Además de estos cierres, el cronograma de trabajos que se desarrolla este miércoles contempla intervenciones en otros sectores de la capital tolimense. La carrera 10, entre calles 3 y 4, en el barrio Belén, será intervenida, al igual que la carrera 3A, entre calles 70 y 71, en Jordán Segunda Etapa. Igualmente, la calle 129, que comprende las carreras 9 y 10 en el barrio Pedro Ignacio Villa Marín, se verá afectada. El sector Ambalá también se sumará a la lista de zonas con restricción, exactamente en la carrera 15, entre calles 65 y 66, y finalmente, la vía principal del barrio Calucaima estará sujeta a trabajos de mantenimiento.

Estas tareas de pavimentación buscan mejorar el estado de las vías urbanas, incrementando la seguridad para todos los actores viales y optimizando los desplazamientos. No obstante, las autoridades recomiendan tener precaución y estar atentos a la señalización instaladas en los puntos intervenidos. La recomendación general es salir con tiempo extra y consultar previamente las rutas afectadas para evitar contratiempos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles vías estarán cerradas en Ibagué por obras de pavimentación este miércoles 19 de agosto?

Durante la jornada del 19 de agosto, diferentes sectores de Ibagué tendrán cierres temporales en vías clave, entre ellas la calle 115 en Tierra Firme, la carrera 15 en Praderas del Norte, varias calles del barrio El Limonar, la carrera 14 en Pacandé y la calle 11 en Aparco, además de intervenciones en barrios como Belén, Jordán Segunda Etapa, Pedro Ignacio Villa Marín, Ambalá y Calucaima, según la información oficial divulgada para esta fecha.

¿Qué recomendaciones deben tener en cuenta los conductores ante los cierres viales por pavimentación en Ibagué?

La principal recomendación para conductores y motociclistas es planificar rutas alternas, salir con mayor anticipación de lo habitual y estar atentos a la señalización presentada en los puntos intervenidos. Esto permitirá evitar retrasos innecesarios y contribuir al flujo vehicular mientras avanzan los trabajos de pavimentación en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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