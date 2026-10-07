Por: El Espectador

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El presidente Abelardo de la Espriella, tras concluir un extenso consejo de ministros en la Casa de Nariño, fue enfático al advertir que su Gobierno no tolerará bloqueos ni vías de hecho durante las manifestaciones que planean sectores de la oposición en los próximos días. La postura oficial pone especial atención sobre las protestas preparadas por comunidades indígenas, específicamente aquellas que recibieron importantes recursos públicos bajo la administración anterior, como lo informó El Espectador.

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Al cierre de la jornada, el mandatario aclaró que, aunque se garantizará el derecho a la protesta, esta solo será permitida si se desarrolla de manera pacífica. En el contexto de la movilización programada para el 14 de octubre, sindicatos, organizaciones indígenas —algunas iniciarán caminatas desde el domingo anterior— y otros sectores relacionados con la izquierda opositora saldrán a las calles. Según El Espectador, estas manifestaciones coinciden con el inicio de la campaña electoral para las elecciones regionales de 2027 y con medidas del Ejecutivo orientadas a regular la labor de la Fuerza Pública durante las marchas, así como al censo inminente de guardias indígenas.

De la Espriella distinguió entre las comunidades indígenas de Colombia y el Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), señalando que su Gobierno respeta y mantiene el diálogo directo con autoridades legítimas, pero que no cederá frente a presiones. Además, anunció que se investigarán los COP 1,13 billones reportados como entregados al Cric para verificar el uso adecuado de esos fondos, revisando minuciosamente cada contrato y convenio, como reiteró desde la presidencia.

En la reunión ministerial también se abordaron otros temas estratégicos. El presidente confirmó que el llamado “fondo milagro” destinado a la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto ya está en marcha con un primer desembolso de COP 1 billón, bajo la administración de Fiducoldex y la dirección de Jaime Uribe. Igualmente, anunció nuevas medidas para evitar un apagón que, de acuerdo con sus declaraciones, es consecuencia de una gestión deficiente en el sector energía por parte del gobierno anterior. Entre esas acciones, se crearán fuerzas de tarea especializada, que también revisarán posibles irregularidades en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), sospechando posibles casos de corrupción.

Otros puntos analizados incluyen la reforma de los procedimientos de consulta previa para acelerar procesos en proyectos como el del Canal del Dique y el avance del plan de choque en salud, mostrando cifras de distribución de medicamentos y atención a pacientes con procedimientos represados.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los puntos clave de la advertencia de Abelardo de la Espriella sobre las protestas indígenas?

De acuerdo con la información de El Espectador, Abelardo de la Espriella manifestó que solo permitirá protestas pacíficas e hizo una clara distinción entre los pueblos indígenas en general y el Consejo Regional Indígena del Cauca, al cual supervisará especialmente por la gestión de recursos. Destacó que habrá investigación minuciosa de los fondos entregados y reiteró su negativa a negociar bajo presión, intimidación o imposición de vías de hecho.

¿En qué consiste el “fondo milagro” anunciado por el Gobierno tras el terremoto y quién lo administra?

El “fondo milagro” es un mecanismo financiero creado para la reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto, con un capital inicial de COP 1 billón. Según la información provista por El Espectador, su administración corresponde a Fiducoldex y está dirigido por Jaime Uribe, respaldado por una junta directiva conformada por representantes de sectores empresariales y oficiales del Gobierno, con el propósito de asegurar transparencia y evitar intermediarios.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.