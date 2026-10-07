Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Las fuertes lluvias que se presentaron en Bogotá durante la tarde del martes 6 de octubre causaron serias inundaciones en distintas zonas del Hospital Universitario La Samaritana, ubicado en el centro de la ciudad. Según lo informado, las áreas de urgencias y la Unidad de Cuidados Intensivos, conocida como UCI, estuvieron entre las más afectadas. Además, un ascensor y parte de la infraestructura de este reconocido centro asistencial también sufrieron daños.

Sigue a PULZO en Discover

Imágenes y videos difundidos durante el transcurso de la emergencia evidenciaron la magnitud del problema, mostrando cómo el agua ingresó y se acumuló en diferentes espacios dentro del hospital. Los reportes indicaron que el agua llegó incluso hasta la UCI, situada en el quinto piso, mientras que las urgencias localizadas en el sótano experimentaron filtraciones provenientes de los niveles superiores. Estas inundaciones rápidamente dejaron en evidencia las vulnerabilidades de la infraestructura ante fenómenos climáticos de tal intensidad.

La situación también derivó en otros daños relevantes: el techo del auditorio se desplomó en parte, y uno de los ascensores quedó completamente inundado, lo que provocó fallas en su funcionamiento. De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, las afectaciones estuvieron directamente relacionadas con la intensidad de las lluvias. La Gobernación aseguró que la emergencia fue atendida y superada gracias a la pronta intervención de los equipos internos.

Por su parte, el gerente del hospital, Jorge López, sostuvo que la emergencia fue solucionada de manera definitiva y que, afortunadamente, no se reportaron personas heridas ni daños materiales de gravedad. Tras controlar la situación, los servicios hospitalarios se restablecieron completamente, permitiendo que la atención de los pacientes continuara de forma habitual, según la información entregada por la misma institución.

El contexto de estos eventos tiene relación con la segunda temporada de lluvias del año en Colombia, como lo señaló el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam). Desde finales de septiembre, el país atraviesa un periodo con mayor probabilidad de precipitaciones, especialmente en los meses de octubre y noviembre. Si bien el Ideam prevé acumulados de lluvia por debajo de la media histórica, advirtió que pueden ocurrir eventos puntuales de gran intensidad, como tormentas eléctricas y precipitaciones concentradas, debido a la interacción de diferentes sistemas atmosféricos.

Tan solo un día antes de la emergencia en La Samaritana, el Ideam registró 258 descargas eléctricas en Bogotá, la mayoría en la zona urbana y cerros de la ciudad. La entidad también alertó sobre el aumento de riesgos como inundaciones, movimientos en masa y vendavales durante esta temporada, pese a la consolidación del fenómeno de El Niño, que suele asociarse con una menor cantidad de lluvia en el país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué se inundó el Hospital La Samaritana durante las lluvias en Bogotá?

De acuerdo con los reportes citados por la Gobernación de Cundinamarca y la administración del hospital, la inundación en La Samaritana fue consecuencia directa de las fuertes lluvias registradas durante la tarde del 6 de octubre. La acumulación de agua provocó filtraciones que llegaron a distintas áreas del hospital, afectando, entre otras, la UCI y el área de urgencias.

¿Qué dice el Ideam sobre la segunda temporada de lluvias en Bogotá y el riesgo de emergencias?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que Colombia atraviesa la segunda temporada de lluvias del año, que incluye los meses de octubre y noviembre. Aunque se prevé que el total de precipitaciones sea inferior al promedio, la entidad enfatizó que pueden darse eventos puntuales de lluvias intensas, descargas eléctricas e inundaciones, lo que incrementa los riesgos para la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z