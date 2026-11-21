Por: El Espectador

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El tramo de casi seis kilómetros de la Autopista Norte, comprendido entre las calles 191 y 245, representa un gran reto para la movilidad en Bogotá, especialmente para quienes desean salir hacia la Sabana. Según lo narrado en la información proporcionada, la zona es reconocida por los interminables trancones que día tras día afectan a miles de ciudadanos. Sin embargo, los inconvenientes no se limitan únicamente al tráfico. Bajo el asfalto de esta concurrida vía yace un problema adicional que pocos advierten, pero que es igual de relevante: el comportamiento del agua proveniente de los cerros orientales. Esta agua busca atravesar los humedales Torca y Guaymaral en su camino hacia el río Bogotá, causando constantes inundaciones en tiempos de lluvia.

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La ampliación de la Autopista Norte, después de la inauguración de la primera línea del metro, se posiciona así como una de las obras más esperadas no solo para reducir la congestión diaria, sino también para mitigar las dificultades ambientales y de movilidad en la región. Conforme a lo anunciado oficialmente el viernes 20 de noviembre, este largo periodo de espera llegó a su fin. La fecha fue relevante porque, a pesar de otro día caótico en la Autonorte, se presentó el anuncio formal y definitivo del inicio de las obras de ampliación de este corredor.

La noticia fue divulgada por el presidente Abelardo de la Espriella, acompañado por las autoridades distritales, la gobernación de Cundinamarca y los directivos de la concesión denominada Accesos Norte 2, empresa encargada de ejecutar los trabajos. De acuerdo con la información, se enfatizó que este anuncio es “oficial y definitivo” porque, a lo largo de este año, el proceso estuvo marcado por la incertidumbre y varios intentos fallidos. En dos ocasiones previas —el 15 de abril, con la firma del acta de inicio, y el 15 de octubre, tras la intervención anunciada por el Distrito— ya se había comunicado el comienzo de las obras, pero la falta de la licencia ambiental aplazó los trabajos en ambas oportunidades.

Así las cosas, la ampliación de la Autopista Norte no solo responde a las necesidades de los bogotanos por una movilidad eficiente, sino que aborda una problemática ambiental que afecta directamente la calidad de vida en la zona. Con este nuevo anuncio, las expectativas de los ciudadanos y de las autoridades se centran en que, finalmente, se dé cumplimiento a uno de los proyectos más demandados y necesarios para la capital y su área de influencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste la ampliación de la Autopista Norte en Bogotá y por qué se ha demorado?

La ampliación de la Autopista Norte involucra la intervención de aproximadamente seis kilómetros entre las calles 191 y 245, un tramo complejo por los frecuentes embotellamientos y problemas de inundaciones. De acuerdo con las fuentes consultadas, el proyecto se ha demorado especialmente por la obtención de la licencia ambiental, requisito indispensable para comenzar las obras y que, en repetidas ocasiones, retrasó el inicio a pesar de anuncios previos en abril y octubre.

¿Por qué es importante solucionar el problema de las inundaciones en la Autopista Norte de Bogotá?

Solucionar el problema de las inundaciones en la Autopista Norte resulta fundamental porque el agua proveniente de los cerros atraviesa los humedales Torca y Guaymaral camino al río Bogotá, ocasionando afectaciones durante la temporada de lluvias. Esta situación no solo perjudica la movilidad, sino que también compromete la seguridad y calidad de vida de quienes circulan y viven en la zona, como se detalla en el reporte citado.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.