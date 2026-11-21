Por: Portal Bogotá

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La Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá (SDH) conmemora un siglo de existencia y servicio al desarrollo de la capital colombiana. Con motivo de este aniversario, la entidad presenta una exposición que busca acercar a la ciudadanía a la evolución histórica del organismo y de sus labores en la administración pública. De acuerdo con la información de la SDH, esta muestra invita a los visitantes no solo a observar objetos, sino a recorrer los principales hitos de transformación de la entidad, desde sus inicios hasta la actualidad.

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En la exposición se exhiben diversos objetos históricos utilizados en las tareas diarias de la Secretaría Distrital de Hacienda a lo largo de diferentes periodos. Entre los artículos que pueden apreciarse hay máquinas antiguas cuyo propósito era la protección de cheques, herramientas esenciales cuando la digitalización de documentos aún no existía. También se destacan sellos, instrumentos fundamentales para darle validez a los documentos oficiales; así mismo, se pueden ver básculas mecánicas, teléfonos y equipos tecnológicos representativos de otras épocas. De acuerdo con la entidad, estos elementos revelan las formas en que se realizaban los procesos administrativos y financieros en décadas pasadas, mostrando así los cambios en las metodologías de trabajo de la Secretaría.

La exposición está abierta en el SuperCADE de la carrera 30, que se ubica en el Centro Administrativo Distrital, conocido como CAD. Los horarios disponibles son de lunes a viernes, de 7:00 de la mañana a 4:30 de la tarde, y los sábados, de 8:00 de la mañana a 12:00 del mediodía. De esta forma, la SDH procura facilitar el acceso de la ciudadanía interesada a esta memoria institucional que da cuenta de su papel en la historia de la ciudad.

Según la información oficial, con esta iniciativa, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá reafirma su compromiso con la transparencia y la educación ciudadana sobre la importancia de la gestión pública. Además, consigue resaltar cómo ha acompañado, con sus herramientas y personal, el desarrollo de Bogotá a lo largo del último siglo, adaptando sus métodos y recursos a las nuevas tecnologías y desafíos del tiempo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ha evolucionado la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá en sus 100 años?

Durante este siglo de existencia, la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá ha experimentado una evolución significativa, visible en la transición desde instrumentos mecánicos y manuales hacia la implementación de herramientas tecnológicas modernas. Según la exposición institucional, la entidad muestra cómo sus labores administrativas y financieras pasaron de procesos tradicionales, como el manejo físico de cheques y el uso de sellos, a la transformación digital que caracteriza su trabajo en la actualidad.

¿Dónde y en qué horarios se puede visitar la exposición de los 100 años de la Secretaría Distrital de Hacienda?

La muestra conmemorativa está disponible para el público en el SuperCADE de la carrera 30, dentro del Centro Administrativo Distrital. Los horarios para conocer la exposición son de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:30 p. m., y sábados de 8:00 a. m. a 12:00 del mediodía, según información de la Secretaría Distrital de Hacienda de Bogotá.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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