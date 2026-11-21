Por: Portal Bogotá

Bogotá cuenta con un espacio de información muy completo donde la ciudadanía, residentes y extranjeros pueden consultar la información que les interesa sobre Bogotá, su historia, sus localidades, la gestión y principales noticias de la Administración Distrital. Visitar sitio

El pronóstico del clima para el domingo 22 de noviembre de 2026 en Bogotá, de acuerdo con la información distribuida por el Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), prevé un ambiente de cielo mayormente cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras particularmente en las localidades de Usme y Sumapaz durante la madrugada. Los datos estiman que la temperatura mínima alcanzará los 11 °C en la capital. Este tipo de información resulta útil tanto para residentes como para quienes se movilizan dentro de la ciudad, ya que permite tomar precauciones respecto a los desplazamientos y planear las actividades diarias.

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El Sistema Alerta Bogotá (SAB) es presentado en la publicación como una herramienta clave para consultar el pronóstico del clima en tiempo real, incluyendo alertas sobre la probabilidad de lluvias, así como los valores de temperatura máxima y mínima anticipados para la jornada. Esta plataforma permite consultar rápidamente mapas meteorológicos actualizados desde dispositivos electrónicos, lo que brinda acceso ágil a datos fundamentales para la cotidianidad de los ciudadanos.

Para quienes desean consultar información puntual sobre lluvias o verificar el estado del clima en una dirección específica de Bogotá, el portal mapas.bogota.gov.co permite visualizar el mapa de precipitaciones. El proceso consiste en ingresar al sitio, seleccionar el tipo de mapa de “lluvias” dentro de la opción “otros mapas” y digitar la dirección de interés, para luego identificar en el mapa la información climática asociada a ese sector.

El IDIGER ha explicado que el fenómeno de El Niño 2026, un evento de variabilidad climática natural que consiste en el calentamiento anómalo de las aguas del Pacífico tropical, afecta los patrones meteorológicos a escala global. En regiones como Bogotá, este fenómeno suele reducir la cantidad de lluvias y elevar las temperaturas. No obstante, durante los meses de octubre y parte de noviembre, puede aún generar lloviznas, fuertes vientos o granizadas, aunque El Niño se encuentre activo. IDIGER aclara que la presencia de este fenómeno no elimina la llamada segunda temporada de lluvias, habitual hacia esta época del año.

Consultar el pronóstico y tener acceso inmediato a plataformas oficiales como el SAB contribuye a la toma de decisiones informadas sobre movilidad y actividades en el Distrito Capital, permitiendo anticiparse a cambios climáticos propios de la estación.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá a través del Sistema Alerta Bogotá?

Para consultar el pronóstico de lluvias en Bogotá, el Sistema Alerta Bogotá (SAB) ofrece información actualizada en tiempo real. Usted puede acceder a esta plataforma desde cualquier dispositivo conectado, buscar el mapa de lluvias y visualizar si en la ubicación deseada hay precipitaciones. Esta herramienta, según el IDIGER, es útil para planificar los desplazamientos y actividades en Bogotá, permitiendo anticipar posibles cambios en el clima.

¿Qué es el fenómeno de El Niño y cómo afecta el clima en Bogotá?

De acuerdo con el IDIGER, el fenómeno de El Niño es una variabilidad climática natural que se caracteriza por el calentamiento inusual de las aguas del Pacífico tropical, lo que altera los patrones atmosféricos a nivel global. En Bogotá, sus efectos principales son la reducción de lluvias y el aumento de la temperatura, aunque todavía pueden presentarse episodios de lloviznas, vientos fuertes o granizadas en ciertos periodos del año.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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