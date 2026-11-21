Por: El Espectador

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Un amplio operativo policial tuvo lugar en el barrio La Favorita de la localidad de Los Mártires, en Bogotá. Según información proporcionada por la Policía Metropolitana de Bogotá, participaron más de 500 uniformados pertenecientes a distintas especialidades. Esta intervención se realizó dando cumplimiento a una acción popular y contó con la colaboración de varias entidades distritales. Entre los principales resultados está la incautación de 2.500 accesorios para motocicletas, así como la suspensión de actividades en cinco establecimientos comerciales que no contaban con la documentación exigida para su funcionamiento.

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Durante el desarrollo del operativo, las autoridades llevaron a cabo registros, consultas de antecedentes y verificaciones tanto a personas como a establecimientos y vehículos. Uno de los descubrimientos más relevantes se dio en varios locales comerciales del sector, donde encontraron una considerable cantidad de accesorios para motocicletas que carecían de los permisos de importación requeridos. El valor de esta mercancía fue estimado en más de 400 millones de pesos colombianos, de acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá.

El coronel Jovanni Cepeda, comandante operativo de la Mebog, señaló que el procedimiento implicó inspecciones en múltiples puntos del sector. Cinco establecimientos se vieron obligados a suspender sus actividades económicas, al no acreditar la documentación necesaria para operar, conforme a lo establecido por las normas vigentes.

Además, durante la inspección de un inmueble señalado como pagadiario, las autoridades descubrieron más de 32 kilos de marihuana, así como varios elementos destinados a su dosificación. De acuerdo con las estimaciones de la propia policía, este material supondría más de 15.000 dosis y tendría un valor que ronda los 25 millones de pesos en el mercado ilegal.

En lo que respecta a la recuperación de vehículos, la Policía reportó el hallazgo de automotores y motocicletas con modificaciones en sus sistemas de identificación. Las cifras entregadas incluyen dos vehículos, un chasis y cinco motocicletas afectados; adicionalmente, el coronel Cepeda indicó la recuperación de dos motocicletas. Además, una persona fue capturada bajo el delito de receptación.

La acción se llevó a cabo en el contexto de una acción popular, aunque las autoridades no detallaron el alcance de la orden judicial involucrada ni las medidas específicas que deben seguir las entidades participantes. Por el momento, el balance institucional destaca los decomisos, las suspensiones de establecimientos y la recuperación de automotores, quedando pendiente definir cuáles serán los siguientes pasos y cómo se garantizará la continuidad de los controles en la zona.

¿Cuáles fueron los resultados del operativo en La Favorita, según la Policía Metropolitana de Bogotá?

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó que el operativo en La Favorita resultó en la incautación de 2.500 accesorios para motocicletas sin permisos de importación, la suspensión de cinco establecimientos, la confiscación de más de 32 kilos de marihuana, la recuperación de varios vehículos y motocicletas con alteraciones en su identificación y la captura de una persona por receptación.

¿Qué significa una acción popular y cómo influyó en la intervención de la Policía en Los Mártires?

Una acción popular es una figura jurídica que permite a los ciudadanos o a las autoridades exigir el cumplimiento de derechos colectivos a través de decisiones judiciales. En la intervención en La Favorita, la Policía ejecutó el operativo como respuesta a una acción popular, cumpliendo disposiciones legales, aunque no se mencionó el alcance específico de la orden judicial ni las medidas detalladas que debían seguir las entidades participantes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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