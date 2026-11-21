Por: Portal Bogotá

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En el marco de la conmemoración del Día Mundial en Memoria de las Víctimas de Siniestros Viales, Bogotá y el Gobierno Nacional realizaron un sentido homenaje a las personas que han perdido la vida en las vías de la ciudad, así como a los sobrevivientes y a sus familias. Esta jornada, de acuerdo con la información publicada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), no solo rindió tributo a quienes ya no están, sino que fue un llamado urgente a la acción para enfrentar el incremento reciente en las fatalidades viales, considerado ya un problema de salud pública.

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Durante el acto, la secretaria Distrital de Movilidad (E), Candelaria González, destacó que detrás de cada cifra existe una persona y una familia cuya vida ha cambiado, sumando “más de 500 razones para transformar la forma cómo nos movemos por la ciudad”. En ese contexto, se presentó como símbolo central de la jornada una antorcha de luz, que representa la memoria de las víctimas y el compromiso constante de Bogotá con la seguridad vial. Este símbolo recorrerá puntos críticos y eventos de la ciudad, como recordatorio colectivo de la importancia de la prevención.

La Agencia Nacional de Seguridad Vial, liderada por Alexandra Acelas Rodríguez, reafirmó el compromiso institucional de acompañar a las familias y trabajar por la protección en las vías. La jornada contó, además, con la participación de la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial (BIGRS), la Liga Contra la Violencia Vial y distintas organizaciones no gubernamentales.

Según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta el 31 de octubre de 2026 se han registrado 564 muertes por siniestros viales en Bogotá, lo que equivale a un incremento del 17 % respecto al mismo periodo del año anterior. Las víctimas principales son motociclistas (50 % de los fallecidos), peatones (35 %) y ciclistas (11 %), siendo los jóvenes entre los 18 y 34 años quienes más pierden la vida. Además, en el país, el 67 % de las víctimas son motociclistas y el 20 % peatones.

Frente a este panorama, la SDM resalta el valor de espacios como la Mesa de Diálogo de Motociclistas y la firma del pacto ‘Rodamos juntos por la vida’, acciones enfocadas en la prevención y educación vial. Asimismo, Bogotá cuenta con el Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales (ORVI), que desde 2020 ha beneficiado a más de 4.700 víctimas, brindando apoyo social, jurídico y psicológico, además de una amplia oferta formativa en seguridad vial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuántas personas han muerto en siniestros viales en Bogotá en 2026?

De acuerdo con el Observatorio Nacional de Seguridad Vial, hasta el 31 de octubre de 2026, se han registrado 564 muertes por siniestros viales en las vías de Bogotá. Este dato representa un incremento del 17 % en comparación con el mismo periodo del año anterior y evidencia la gravedad de la situación de seguridad vial en la ciudad.

¿Qué apoyo reciben las víctimas de siniestros viales en Bogotá?

Las víctimas de siniestros viales y sus familias pueden acceder al Centro de Orientación a Víctimas de Siniestros Viales (ORVI) de la Secretaría Distrital de Movilidad. ORVI ofrece acompañamiento gratuito en temas sociales, jurídicos y psicológicos, así como capacitaciones en seguridad vial, habiendo beneficiado a miles de personas desde su creación en 2020.

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.