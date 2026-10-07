José Joaquín Castro Castellanos, un hombre de 89 años que había sido reportado como desaparecido en Bogotá, ya fue localizado, según informó su familia.

El adulto mayor había sido visto por última vez en los sectores de Cafam Floresta y el barrio Andes. Al momento de su desaparición llevaba una gorra roja, chaqueta azul y pantalón gris. Sus familiares habían advertido que podía encontrarse desorientado y solicitaron apoyo de la ciudadanía para establecer su paradero.

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¿Como reportar a una persona desaparecida en Bogotá?

Según la Secretaría de Convivencia y Justicia de la ciudad, el reporte de desaparición de cualquier persona debe realizarse de inmediato a través de la Línea 123, sin necesidad de esperar 72 horas para alertar a las autoridades. En estos casos, las tres primeras horas son decisivas para lograr una localización efectiva de la persona cuyo paradero se desconozca.

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Una vez la persona aparezca, reportarlo también a la Línea 123 . De esta manera, los recursos podrán ser redirigidos a otra atención que requiera la misma importancia. Además, la información sobre los motivos de la desaparición es vital para identificar factores de riesgo, conocer con mayor profundidad este fenómeno y orientar los esfuerzos para evitar situaciones de esta magnitud.

. De esta manera, los recursos podrán ser redirigidos a otra atención que requiera la misma importancia. Además, la información sobre los motivos de la desaparición es vital para y orientar los esfuerzos para evitar situaciones de esta magnitud. No compartir números de contacto personales en los boletines de búsqueda que se utilizan cuando se solicita la colaboración ciudadana a través de redes sociales. Los ciberdelincuentes pueden aprovechar estas situaciones para llamar, engañar e intentar estafar a los familiares, aprovechándose de su angustia y preocupación. Por ello, en este tipo de boletines se recomienda indicar que cualquier información sea suministrada a la Línea 123.

Últimos casos de desaparecidos reportados

De acuerdo con las cifras del Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la base de datos registra un total de 3.668 personas desaparecidas. De esta cifra, 1.326 fueron encontradas con vida, 119 fueron halladas muertas y 2.223 aún continúan desaparecidas.