La pesadilla del antiguo Bronx de Bogotá parece querer revivir en pleno corazón de la capital, encendiendo las alarmas de las autoridades, los residentes y los líderes políticos. En las últimas horas, una grave denuncia sacudió la opinión pública tras revelarse que el sector de San Bernardo estaría operando bajo la sombra de lo que muchos ya denominan un peligroso ‘Bronx 2’. Las imágenes y los testimonios recopilados por los ciudadanos son, sencillamente, desoladores.

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El concejal de Bogotá Andrés Barrios fue el encargado de poner el grito en el cielo tras liderar un seguimiento exhaustivo durante varios meses en esta zona céntrica de la ciudad. A través de videos exclusivos proporcionados a diferentes medios, se observa cómo decenas de personas se concentran caóticamente en las calles, mientras habitantes de calle se apropian de los andenes, bloquean los frentes de las viviendas e intentan, incluso, ingresar por los techos de las casas ante la mirada atónita de los propietarios. La zozobra y el miedo se han convertido en el pan de cada día para quienes residen o transitan por el sector.

Sin embargo, el aspecto más desgarrador de esta problemática no recae únicamente en la pérdida del espacio público o la inseguridad física, sino en la vulnerabilidad extrema de los menores de edad. Según detalló el cabildante, su equipo ha recibido testimonios desgarradores de madres que recorren las calles llorando y buscando desesperadamente a sus hijos. Existen fuertes alertas sobre adolescentes desaparecidos que habrían sido absorbidos por esta espiral de miseria, donde el microtráfico, el consumo desmedido de sustancias psicoactivas y la explotación dominan el territorio a sus anchas sin ningún tipo de control efectivo.

Frente a este panorama desolador, Barrios fue enfático en señalar que los operativos esporádicos y meramente reactivos que ha desplegado la administración distrital hasta el momento son totalmente insuficientes. Aunque se han enviado múltiples oficios y alertas a la Secretaría Distrital de Seguridad y a la Policía Metropolitana, la respuesta institucional carece de la sostenibilidad necesaria para erradicar de raíz a las estructuras criminales que se lucran del sufrimiento ajeno.

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En un giro que ha generado amplia repercusión en la agenda nacional, el cabildante hizo un llamado directo para que se redoblen los esfuerzos y se logre un acompañamiento contundente por parte del Gobierno, instando a figuras de peso nacional como Abelardo De La Espriella a poner la lupa sobre esta crisis humanitaria y de seguridad que devora lentamente a la capital del país.

La exigencia de la comunidad y del equipo del concejal no busca la criminalización de las poblaciones vulnerables que deambulan por las calles, sino todo lo contrario: una intervención social integral, el rescate urgente de menores, la protección de los derechos humanos, atención médica prioritaria y, sobre todo, un golpe frontal contra las mafias invisibles que manejan el negocio del terror en San Bernardo. Bogotá no puede permitirse un retroceso que devuelva a sus ciudadanos los peores fantasmas de la degradación urbana.

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