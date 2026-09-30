El problema de seguridad que ha llevado a que pidan militarizar tres zonas claves de Bogotá son parte de las situaciones que tienen a Carlos Fernando Galán en la mira de la sociedad.

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El alcalde de la capital colombiana sufrió la contracción de imagen positiva más pronunciada dentro del más reciente estudio de opinión pública regional, al que Pulzo tuvo acceso.

El Ranking de Alcaldes Capitalinos Latinoamericanos, correspondiente a septiembre 2026 y hecho por CB Global Data, evidenció un marcado descenso en la popularidad del mandatario capitalino.

En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto del mes anterior, el alcalde que registra el mayor crecimiento es Luis Bello (Asunción), con una suba de +5,9 puntos porcentuales. En contraste, Carlos Fernando Galán (Bogotá) presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de -3,5 puntos porcentuales.

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Esta reducción de respaldo ciudadano sitúa a la administración bogotana como la de mayor pérdida de favorabilidad entre los gobernantes evaluados en toda la región latinoamericana.

El informe internacional permite examinar el nivel de aceptación de los líderes locales, contrastando la percepción ciudadana entre las principales ciudades de la zona geopolítica.

Los tres alcaldes capitalinos mejor valorados por sus ciudadanos son: Carolina Mejía (Santo Domingo DN), quien encabeza la medición con un 57,5% de imagen positiva; en segundo lugar se ubica Mayer Mizrachi ( Ciudad de Panamá) con un 53,0%; y completa el podio Mario Durán (San Salvador) con un 48,1% de aprobación.

Estos gobernantes encabezan la tabla de favorabilidad continental, demostrando un sólido acompañamiento de los habitantes a sus respectivas decisiones políticas y planes de desarrollo territorial.

Por otra parte, la medición internacional identificó a las administraciones municipales con mayores índices de desaprobación o bajos porcentajes de aceptación popular entre sus comunidades.

En el otro extremo del ranking, los alcaldes con menor nivel de aprobación en sus respectivas ciudades son: César Dockweiler (La Paz), quien se posiciona en el último lugar con un 22,2% de imagen positiva; seguido por Carmen Meléndez (Caracas) con un 24,7 %; y Ricardo Quiñonez (Ciudad de Guatemala) con un 26,7 % de aprobación entre sus ciudadanos.

Estas cifras reflejan escenarios de marcada insatisfacción social respecto al manejo de los asuntos públicos, la prestación de servicios y las obras en dichas metrópolis.

La investigación hecha por la firma analista CB Global Data abarca un escrutinio detallado de la gestión local en los diferentes centros urbanos de América Latina.

Críticas a Carlos Galán en Bogotá durante septiembre

La gestión del alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, concentró múltiples cuestionamientos políticos y ciudadanos durante el transcurso del mes de septiembre.

El desencadenante principal de las críticas recientes fue la aprobación en el Concejo de la reforma tributaria distrital impulsada por la administración.

Dicha iniciativa establece un nuevo tributo cobrado sobre la factura del servicio de alumbrado público, generando rechazó de sectores políticos opuestos.

Voceros de izquierda y derecha criticaron el gravamen por encarecer los costos de vida familiares en las localidades de la capital.

Paralelamente, concejales opositores señalaron que la medida impositiva desincentiva la inversión privada y golpea la economía general de la ciudad.

El mandatario defendió la medida argumentando la urgente necesidad de modernizar el sistema de iluminación hacia tecnología led de alta eficiencia.

Galán sostuvo que los recursos recaudados financiarán la instalación de cámaras, sensores de monitoreo y componentes tecnológicos para la fuerza pública.

A esta controversia presupuestal se suman reclamos ciudadanos persistentes por los episodios de inseguridad dentro del sistema de transporte masivo Transmilenio.

Ataques violentos registrados en estaciones representativas reactivaron el debate sobre la efectividad de las medidas de vigilancia policial en la ciudad.

Habitantes y usuarios del transporte público exigen resultados más contundentes para mitigar la delincuencia común y el crimen organizado regional.

Adicionalmente, las constantes congestiones viales ocasionadas por frentes de obra atrasados continúan generando descontento en los diferentes sectores sociales urbanos.

Los bogotanos reclaman celeridad en la entrega de infraestructura vial estratégica para mejorar los tiempos de desplazamiento en la capital.

Estas tensiones derivaron en reducciones en la favorabilidad del mandatario dentro de mediciones de percepción internacional realizadas en toda América Latina.

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