Un joven fue víctima de un violento robo cuando se movilizaba en motocicleta por el barrio Puerta al Llano, en la localidad de Usme, suroriente de Bogotá. El hecho ocurrió en la noche del lunes 28 de septiembre y terminó con la víctima gravemente herida.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el motociclista transitaba por una vía pública cerca de las 11:00 p. m. cuando varios sujetos lo interceptaron. Los delincuentes lo habrían amenazado para obligarlo a entregar la motocicleta cuando estaba por entrar a su vivienda.

El joven, al parecer, intentó oponerse al robo. En medio del forcejeo, uno de los agresores sacó un arma de fuego y le disparó. Una de las balas impactó la zona del pecho, provocándole una lesión de extrema gravedad.

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Después del ataque, los responsables escaparon del lugar a bordo de la motocicleta que acababan de robar. Hasta el momento, las autoridades adelantan las investigaciones para establecer quiénes participaron en el hecho y lograr su ubicación.

El teniente coronel Andrés Melenje, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, explicó que la principal hipótesis apunta a que el ataque ocurrió durante el hurto del vehículo. “De acuerdo a lo que se ha podido establecer, este ciudadano habría sido lesionado con arma de fuego, al parecer, por robarle su motocicleta”, señaló.

Tras recibir los disparos, el joven fue trasladado de urgencia al Hospital de Meissen. Debido a la gravedad de las heridas y a la abundante pérdida de sangre, permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), mientras los investigadores buscan identificar a los responsables del violento robo.

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