El norte de Bogotá se encuentra en la mira de las autoridades tras una escalada criminal que tiene a los residentes de la localidad de Usaquén viviendo en completa zozobra. En menos de una semana, sectores exclusivos como Santa Bárbara Occidental, Bella Suiza y los alrededores del centro comercial Unicentro se convirtieron en el escenario de audaces atracos a mano armada, robos perpetrados por motociclistas y brutales agresiones en plena vía pública que obligaron a una reacción urgente por parte de la Policía Metropolitana.

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La pesadilla comenzó a intensificarse entre el 22 y el 26 de septiembre. Las cámaras de seguridad de varios establecimientos comerciales registraron secuencias calcadas de la inseguridad: hombres armados que irrumpen en cafeterías a plena luz del día para despojar a los clientes de sus pertenencias. Uno de los casos más recordados ocurrió en Bella Suiza, donde un asaltante encañonó directamente a un comensal para robarle una cadena y un anillo de oro, mientras ordenaba con absoluta tranquilidad a los empleados permanecer quietos bajo una frase intimidante: «El problema no era con ellos». Tras cometer el ilícito, el criminal huyó con total calma en una motocicleta que lo esperaba sobre el andén.

A esta seguidilla de hurtos en locales comerciales se sumaron múltiples denuncias ciudadanas en los alrededores de Unicentro y Multicentro. Creadores de contenido como Pablo Matiz advirtieron sobre la frecuencia de estos delitos, relatando cómo una mujer gritó pidiendo auxilio tras ser despojada de sus pertenencias por un sujeto que circulaba en una moto identificada con la placa ZYN59G, un dato clave que ya reposa en manos de las autoridades para dar con su paradero.

Sin embargo, la preocupación colectiva no se reduce únicamente al hurto material, sino a la alarmante violencia física que azota el sector. Un claro ejemplo de ello ocurrió el pasado 25 de agosto sobre la avenida calle 127, cuando un ciudadano que caminaba junto a su hija rumbo a una estación de TransMilenio fue atacado salvajemente por un sujeto con rastas, quien lo apuñaló en el pecho. Lo indignante del caso es que el agresor, de 40 años, registraba un prontuario criminal con al menos cuatro capturas previas por lesiones personales entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, operando bajo un patrón violento idéntico en corredores viales del norte capitalino.

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Ante este panorama insostenible, la Policía Metropolitana de Bogotá desplegó una ofensiva de choque denominada ‘Plan Cazador’, articulada con el ‘Plan Avispa’ y el Grupo Especializado Motorizado Antiatraco (GEMA). El operativo concentró a 50 uniformados, unidades de la SIJIN, el GAULA y apoyo tecnológico de punta con drones del Sistema Aéreo Remotamente Tripulado (SIART) sobre las zonas priorizadas ubicadas entre las calles 122 y 140, abarcando corredores estratégicos de las carreras 18, 19 y 20.

Mientras las autoridades mantienen puestos de control terrestres y vigilancia aérea para cerrar las rutas de escape de los delincuentes, los residentes de Santa Bárbara y Bella Suiza exigen que la presencia institucional no sea temporal, sino un blindaje permanente contra una delincuencia que, armada y motorizada, parece ganarle terreno a la tranquilidad del norte de la capital.

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