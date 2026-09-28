Una presunta banda dedicada al hurto de viviendas habría utilizado una llave maestra para ingresar a una casa en Bogotá y sacar elementos de valor, en un robo que dejó pérdidas superiores a los 30 millones de pesos, según informó Citytv.

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El ingreso de los delincuentes habría ocurrido sin necesidad de forzar la puerta, pues utilizaron este tipo de herramienta para acceder al inmueble. La modalidad ha llamado la atención debido a que permite entrar a determinadas viviendas sin dejar señales evidentes de violencia en las cerraduras.

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Una vez dentro de la casa, los responsables registraron diferentes espacios y se llevaron objetos y elementos de valor, como televisores de 50 pulgadas. El monto de lo hurtado superaría los 30 millones de pesos, de acuerdo con la información conocida sobre el caso.

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Este tipo de robos también ha sido reportado en otros sectores de Bogotá, donde cámaras de seguridad han registrado a personas que presuntamente utilizan llaves maestras para ingresar a viviendas. En uno de esos casos, imágenes captaron el accionar de delincuentes en el barrio Poa, en Suba.

Las autoridades avanzan en la investigación para establecer quiénes estarían detrás del saqueo y determinar si se trata de una estructura que estaría utilizando la misma modalidad en diferentes zonas de la capital.

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