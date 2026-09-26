Un robo ocurrido en cuestión de segundos quedó registrado por cámaras de seguridad en un restaurante del barrio Bella Suiza, en Usaquén, en el norte de Bogotá. De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, un hombre ingresó al establecimiento a plena luz del día y amenazó con un arma de fuego a una mujer que estaba sentada en una de las mesas.

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En los videos, el presunto delincuente aparece vestido de blanco y con una camiseta de fútbol. El sujeto se acerca directamente a la víctima y, poco después, saca un arma y se la apunta mientras le exige sus pertenencias.

El hombre permanece armado durante todo el atraco y, después de apoderarse de los elementos de la mujer, sale rápidamente del restaurante. La víctima queda en el establecimiento mientras el sujeto corre hacia una motocicleta que lo esperaba en el sector.

La grabación también muestra la reacción de una persona que presenció el robo. Allí, un hombre con chaqueta negra salió detrás del presunto delincuente e intentó perseguirlo, aunque no consiguió alcanzarlo.

Finalmente, los responsables escaparon del lugar a bordo de la motocicleta. El hecho causó preocupación entre quienes frecuentan la zona, mientras hasta el momento las autoridades no han entregado información oficial sobre el caso ni sobre posibles capturas.

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