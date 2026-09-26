Por: Caracol TV

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La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá se pronunció sobre un video difundido en redes sociales que muestra una ambulancia descargando maletas en inmediaciones del Aeropuerto Internacional El Dorado. La entidad informó que el vehículo, identificado con placas GPL933, no tiene habilitación vigente como prestador de servicios de salud ni registra actividad en los sistemas de emergencias de la ciudad.

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La denuncia fue realizada por el concejal Juan David Quintero, quien publicó el video en su cuenta de X y pidió a las autoridades de tránsito identificar al responsable del vehículo, ante la posibilidad de que estuviera siendo utilizado para prestar un servicio de transporte particular.

El caso provocó cuestionamientos sobre el uso de los vehículos destinados a la atención de emergencias y motivó un pronunciamiento de la Secretaría Distrital de Salud, que rechazó este tipo de prácticas.

En las imágenes se aprecia cómo varias personas descargan maletas del vehículo, una escena que llevó al denunciante a cuestionar el uso que se le estaría dando a la ambulancia.

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En el video se oye decir: “Con usuarios y maletas, en una ambulancia que se supone que es para transportar heridos”.

A través de sus redes sociales, el concejal señaló que el vehículo presuntamente estaría funcionando como un servicio de transporte particular hacia el aeropuerto.

Quintero pidió a las autoridades de tránsito establecer quién estaría detrás de esta actividad e identificar al responsable de la ambulancia.

GRAVE DENUNCIA EN EL DORADO 🚨 ¿Una AMBULANCIA haciendo servicio de taxi hacia el aeropuerto? 😡 Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus!! Más que hay mal parqueados todo el tiempo, el trancón es… pic.twitter.com/D2Nbgm0hPC — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) September 25, 2026

¿Qué respondió la Secretaría de Salud sobre la ambulancia?

Tras la circulación del video, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá publicó un pronunciamiento en el que informó los resultados de la verificación realizada al vehículo de placas GPL933.

Según la entidad, la consulta de los sistemas de información disponibles permitió establecer que la ambulancia no cuenta con habilitación vigente en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS).

La Secretaría también indicó que el vehículo no se encuentra activo en el Sistema de Información de Emergencias de Bogotá.

En su comunicación, la entidad detalló otras irregularidades relacionadas con su registro y operación:

No registra disponibilidad ni vinculación en los sistemas de información utilizados por el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE).

No cuenta con AVL ni radio registrado o activo para efectos de seguimiento y comunicación operativa.

No presenta trazabilidad ni registros relacionados con la prestación de servicios de salud.

Estos elementos fueron expuestos por la Secretaría como resultado de la revisión realizada al vehículo señalado en la denuncia ciudadana.

La entidad no informó en su pronunciamiento sobre la identidad de las personas que aparecen en el video ni sobre las circunstancias específicas en las que se habría realizado el traslado de las maletas

En su pronunciamiento, la Secretaría Distrital de Salud manifestó su posición frente a los actos captados en el video: “Rechazamos rotundamente estas prácticas”, enfatizó.

En relación con el video que circula en redes, nos permitimos informar que en la verificación realizada en los sistemas de información disponibles al vehículo de emergencia identificado con placas GPL933, se evidenció que este no registra con habilitación vigente en el Registro… — Secretaría Distrital de Salud (@SectorSalud) September 25, 2026

Por su parte el concejal de Bogotá, Andrés Barrios, también mostró su descontento: “¡Es inaceptable! Una ambulancia es sagrada: su misión es salvar vidas, no funcionar como un taxi VIP en el Aeropuerto El Dorado. Esto demuestra, una vez más, el descontrol en Bogotá”.

Ahora, se espera que las autoridades determinen las circunstancias en las que habría sido utilizado el vehículo y establezcan las posibles responsabilidades por estos hechos.

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