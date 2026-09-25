Por: VALORA ANALITIK

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El nuevo estadio El Campín vuelve al centro de la conversación en Bogotá, esta vez por una pregunta clave para el avance del megaproyecto: ¿qué falta para que comiencen las obras?

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La discusión surgió luego de una denuncia pública del periodista Melquisedec Torres, quien aseguró, citando fuentes oficiales, que las obras del nuevo escenario deportivo todavía no habían comenzado porque estaría pendiente la aprobación definitiva de un Plan de Movilidad.

Según la información divulgada por Torres, el plan presentado inicialmente no habría recibido el visto bueno de la concesionaria, por lo que fue devuelto y actualmente estaría pendiente de revisión. También señaló que, una vez aprobado, las obras podrían comenzar al día siguiente y que los diseños y demás elementos necesarios para la construcción estarían listos desde hace aproximadamente tres meses.

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Sin embargo, la Secretaría Distrital de Movilidad respondió públicamente y precisó cuál es, según la entidad, el estado actual del trámite: “Sobre la información que compartes, el 15 de septiembre de este año la Secretaría de Movilidad aprobó el Estudio de Transporte y Tránsito para El Campín, presentado por Sencia para el proyecto”, señaló la entidad.

La Secretaría agregó que “actualmente, la única solicitud en trámite ante esta entidad es un PMT (Plan de Manejo de Tránsito), radicado el 22 de septiembre y en evaluación dentro de los plazos establecidos”.

Hola, @Melquisedec70. Sobre la información que compartes, el 15 de septiembre de este año la Secretaría de Movilidad aprobó el Estudio de Transporte y Tránsito para El Campín, presentado por Sencia para el proyecto. Actualmente, la única solicitud en trámite ante esta entidad es… — Movilidad Bogotá (@SectorMovilidad) September 23, 2026

Así, el punto central de la discusión está en diferenciar dos trámites: por un lado, el Estudio de Transporte y Tránsito, que ya fue aprobado; y por otro, el Plan de Manejo de Tránsito (PMT), que permanece en evaluación.

De acuerdo con la entidad distrital, no está pendiente la aprobación del Estudio de Transporte y Tránsito presentado para El Campín, pues este recibió el visto bueno el 15 de septiembre.

Lo que actualmente se encuentra en trámite es el PMT, documento que fue radicado por Sencia el 22 de septiembre y que debe ser evaluado por la Secretaría de Movilidad.

Este trámite resulta relevante porque el desarrollo de una obra de la magnitud del nuevo El Campín implica intervenir y organizar la circulación de vehículos, peatones y demás usuarios alrededor del escenario durante las diferentes etapas de construcción.

Por eso, la discusión sobre movilidad no se limita al funcionamiento futuro del estadio. También involucra las condiciones bajo las cuales se desarrollarán las obras y el impacto que estas puedan tener sobre el entorno. Se estima que las obras finalmente inicien en dos meses.

PowerChina será la encargada de ejecutar el nuevo estadio El Campín

Mientras avanza el frente relacionado con movilidad, el megaproyecto también ha definido uno de sus componentes centrales: el contratista encargado de desarrollar las obras.

Valora Analitik conoció que la multinacional PowerChina fue seleccionada como contratista principal bajo la modalidad EPC, sigla en inglés de Engineering, Procurement and Construction, es decir, ingeniería, aprovisionamiento y construcción.

Este esquema implica que el contratista asuma integralmente la ejecución del proyecto, desde los estudios técnicos finales y la adquisición de suministros hasta la construcción del escenario.

La compañía cuenta con experiencia en proyectos de infraestructura en Colombia y otros mercados. A nivel nacional ha participado en obras como proyectos solares, intervenciones relacionadas con Hidroituango, plantas de tratamiento de aguas residuales y hospitales.

En el exterior, su experiencia incluye proyectos de infraestructura, centros de datos, hoteles, universidades y escenarios deportivos. Entre estos últimos se encuentra un estadio para 35.000 personas en Angola.

La selección de un contratista bajo el modelo EPC también busca concentrar en un solo responsable aspectos relacionados con la cadena de suministro, contratación de proveedores, adquisición de materiales y contingencias asociadas a los costos de construcción.

El nuevo El Campín contempla una inversión de $2,4 billones por parte de Sencia, cifra que podría ascender a $3,2 billones. Uno de los cambios que se estudian en la evolución del proyecto está relacionado con la capacidad del estadio. Aunque la cifra definitiva dependerá de la consolidación del diseño arquitectónico y de los estudios de ingeniería de detalle, actualmente se proyecta que el escenario pueda alcanzar hasta 60.000 asientos.

Esto representaría una modificación frente a planteamientos iniciales sobre la capacidad del escenario y busca ampliar el número de asistentes que podría recibir el complejo para partidos de fútbol, conciertos y otros eventos.

Otro de los elementos centrales será la instalación de un techo retráctil, diseñado para cerrarse en aproximadamente 15 minutos. La infraestructura permitiría realizar eventos independientemente de las condiciones climáticas, un aspecto relevante para Bogotá.

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La magnitud de la intervención también se refleja en las cifras de empleo asociadas al proyecto. Durante la etapa de construcción se estima la generación de 1.500 empleos directos, mientras que durante la operación se proyectan alrededor de 4.500 puestos de trabajo. El proyecto también contempla un impacto económico superior a $550.000 millones para Bogotá, según las proyecciones entregadas sobre la iniciativa.

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