Por: Noticiero 90 minutos

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El estadio Nemesio Camacho ‘El Campín’ será el epicentro del enfrentamiento más esperado de la fecha 12 en la Liga BetPlay Dimayor II-2026, cuando Independiente Santa Fe reciba a Deportivo Cali este martes a partir de las 8:00 p. m. De acuerdo con la información difundida por Noticiero 90 Minutos, este duelo directo cobra relevancia por la posición que ambos clubes ocupan en la tabla y el escaso margen de error que deja la competencia a esta altura del torneo. Los equipos, bajo la dirección de Rafael Dudamel para Santa Fe y Pablo Repetto para Deportivo Cali, se juegan no solo la permanencia en la zona privilegiada de clasificación sino, también, un impulso anímico para afrontar el cierre del campeonato.

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Independiente Santa Fe ocupa la sexta casilla con 16 puntos. El conjunto ‘cardenal’, dirigido por un cuerpo técnico bogotano, confía en el apoyo de su público y la localía para consolidar su lugar entre los ocho primeros, lo que aseguraría su acceso a los cuadrangulares finales. Así lo reflejan las publicaciones del club en redes sociales, donde se invita a los hinchas y se resalta la importancia del compromiso. Los altibajos recientes de Santa Fe no han mermado la ambición de la plantilla, consciente de que una victoria fortalecería el aspecto anímico y mantendría vivas sus aspiraciones.

Deportivo Cali, por su parte, llega octavo en la tabla con 15 unidades, posición que lo mantiene en la cuerda floja respecto a la clasificación. La información oficial compartida por el club revela que los ‘azucareros’ afrontan un serio problema de lesiones: Nicolás Benedetti será baja por una lesión ligamentaria en el tobillo y Avilés Hurtado, por un desgarro muscular. Estas ausencias significan que el equipo deberá apostar por el trabajo en conjunto y una estrategia táctica ajustada, sacrificando parte del desequilibrio individual que ambos jugadores aportan habitualmente.

El duelo promete intensidad y dos estilos definidos: Santa Fe buscará imponer su orden en el mediocampo y aprovechar la fortaleza física, mientras que Cali podría optar por el contragolpe y la inteligencia táctica para compensar sus bajas. Así, la expectativa por el desarrollo y el resultado de este encuentro es máxima, pues podría marcar un punto de inflexión en la clasificación de la Liga BetPlay II-2026.

¿Cuáles son las bajas confirmadas de Deportivo Cali para el partido ante Santa Fe?

De acuerdo con el parte médico oficial de Deportivo Cali citado por Noticiero 90 Minutos, el equipo vallecaucano no podrá contar con Nicolás Benedetti, quien presenta una lesión ligamentaria en el tobillo, ni con Avilés Hurtado, afectado por un desgarro muscular. Estas ausencias afectarán considerablemente el frente ofensivo del club.

¿Por qué es importante el partido Santa Fe vs Deportivo Cali en la Liga BetPlay II-2026?

Este encuentro reviste gran relevancia porque ambos equipos están en posiciones que les permiten acceder a los cuadrangulares finales. Santa Fe se ubica sexto con 16 puntos y Cali es octavo con 15, por lo que una derrota podría complicar la clasificación. El choque es así determinante para las aspiraciones de ambos en la Liga BetPlay II-2026.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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